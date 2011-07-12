تولید فیلم‌ نازل در شبکه خانگی سونامی فرهنگی است

محمد علی نجفی کارگردان و تهیهکننده سینمای ایران ضمن بیان این مطلب با اشاره به تولید فیلم در شبکه ویدیو خانگی و عرضه آن به مخاطب به خبرنگار مهرگفت: تولید فیلمهای ویدیویی در شبکه خانگی تنها به تغییر و تنزل سطح سلیقه مخاطب منجر نمیشود بلکه فیلمهایی از این دست به منظور از بین بردن، اخلاق، ارزشهای انسانی و فرهنگ یک جامعه تولید میشود که این مسئله زنگ خطری است برای مسئولان فرهنگی که پی در پی دم از هنر فاخر میزنند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مسائل و معضلاتی که در حوزه نمایش خانگی ایجاد شده همراهی برخی از شبکههای ماهوارهای با خانوادهها است به این معنا که این شبکهها با ساخت سریالهای ملودرام خانوادگی سطح پایین درصد بیشماری از تماشاگران را به خود جذب کرده است حضور چنین سریالهایی در خانواده و همچنین تولید آثار نازل در نمایش خانگی علاوه به لطمه زندن به بنیاد خانواده، ارزش و قدر هنر صنعت سینما را زیر سئوال میبرد و عامه مخاطب تصور میکنند که سینما و درنگاه کلی هنر تصویر همین پدیده است که از قاب جادوی تلویزیون میبینند.
نجفی در ادامه صحبتهای خود افزود: وجود چنین خطری در سینمای ایران مسئلهای نیست که با یک گفتگوی ساده با برخی از کارشناسان این حوزه حل و فصل شود بلکه باید در این رابطه آسیب شناسی درست با افراد موجه و صاحب نظر در این حوزه صورت گیرد تا نتیجه مجموع آسیب شناسیها به اطلاع مسئولان برسد و چارهای برای موضوعاتی از این دست اندیشیده شود.
کارگردان فیلم سینمایی "زاگرس" در ادامه به کم و کیف تولید آثار در شبکه نمایش خانگی اشاره کرد و گفت: فیلمهایی که در شبکه نمایش خانگی تولید میشوند با سرمایههای محدود و کیفیت بسیار نازل آثار با محتوایی بیمایه ساخته میشود و در اختیار مخاطب قرار میگیرد که این شیوه تولید در شان حرفه تهیه و تولید آثار ارزشمند است و نه حرفی برای گفتن در سبد محصولات فرهنگی خانوادهها دارد از همین رو اتحادیه تهیهکنندهها با همراهی مسئولان در معاونت سینمایی باید به یک نتیجه کلی در خصوص چگونگی تولید و عرضه آثار در شبکه نمایش خانگی برسند.
وی در پایان افزود: یکی از راههای حل این معضل تولیدات جدی با صرف هزینههای بالا در جهت تغییر ذائقه مخاطب است تا در سایه این تغییر ذائقه راه سینما باز شود و در ادامه بحث و گفتگو و تبادل نظر ایجاد شود، به اعتقاد من مصداق سینمای ارزشمند و قابل گفتگو فیلمی مانند "جدایی نادر از سیمین" است که هم در ایران و هم در دنیا درخشید.
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