دو عضو شورای روستاهای بخش مرکزی بندرعباس برکنار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده صبح دوشنبه در اولین جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهرستان بندرعباس که با حضور صمد دهقانی رئیس دادگستری شهرستان بندرعباس، اسماعیل موحدی نژادبخشدار بخش مرکزی، نجف ابراهیمی نماینده شورای استان، علی رئیسی حسن لنگی و محمدرضا شاهی تازیانی در دفتر فرماندار بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: شوراهای اسلامی از زمان شروع به کار تا اکنون خدمات بسیار خوبی ارائه داده اند.

وی افزود: شوراهای اسلامی نقش ارتباطی بین مردم و مسئولان را خیلی خوب ایفا کرده و موجبات خدمات گسترده و مناسبی در سطح جامعه شده اند، شوراها تبلور و تجلی حضور مردم و مشارکت آنها در سازندگی ابعاد مختلف است.

فرماندار بندرعباس اضافه کرد: گزارشهایی از اهالی روستاهای بخش مرکزی مبنی بر نارضایتی از عملکرد بعضی از اعضای شوراها به فرمانداری بندرعباس رسیده و این جلسه شورای حل اختلاف جهت تصمیم گیری در خصوص تخلفات این افراد تشکیل شده است.

امینی زاده اظهارداشت: این شورا برابر قانون با تخلفات صورت گرفته توسط هر شخص و فردی برخورد می کند و تخطی از حقوق مردم و تضییع آن حقوق را امری ناپسند شمرده و بنابر آئین نامه ها و مواد قانونی برخورد قوی خواهیم کرد.

در فرجام این جلسه دو نفر از اعضای شورا بنا بر مستندات ارائه شده، شرایط عضویت را از دست دادند و رای به سلب عضویت آنها داده شد و دو نفر دیگر به دلیل صدور رای مجرمیت آنها در مراجع قضایی و بنا بر اقرار آنها بر تصرفات عدوانی در روستاهای مربوطه عضویت آنها در صورت حکم قطعی آنها سلب شد و یک نفر نیز اخطار کتبی دریافت کرد.