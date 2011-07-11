دیدار رئیس مرکز امور زنان با وزیر خارجه در مورد 4 دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ارشدی سخنگوی مرکز امور زنان و خانواده در نشستی خبری با اشاره به دیدار مریم مجتهد زاده و صالحی وزیر امور خارجه گفت: در این نشست موضوع ربوده شدن 4 دیپلماتیک ایرانی پیگیری شد ورئیس مرکز امور زنان و خانواده خواستار رسیدگی به این واقعه تروریستی شد.

وی با بیان این که مجتهد زاده در این دیدار به نمایندگی از خانواده های چهار دیپلمات ربوده شده از ابراز همدردی عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان تشکر کرد گفت: در این دیدار واقعه تروریستی دردناکی که 29 سال پیش در لبنان بوقوع پیوست مرور شد تا وجدان های بشریت را مجددا به این موضوع انسانی معطوف شود .

ارشدی با اشاره به سخنان مجتهدزاده در این دیدار گفت: در این مدت طولانی و سخت برای تعیین سرنوشت و بازگشت عزیزان خود تلاش کردیم و علیرغم مشکلات زیاد به مجموعه اطلاعاتی دست یافتیم که تاکید می کنم عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی بعد از ربایش دیپلمات ها آنان را به فلسطین اشغالی منتقل کرده اند .



سخنگوی مرکز امور زنان ادامه داد: بر این اساس ما در دو بعد لبنانی و بین المللی پیگیری ها را ادامه دادیم. با توجه به مسئولیت دولت لبنان و مکان وقوع حادثه، با مسئولین لبنانی گفتگو کردیم و در بعد بین المللی نیز با توجه به اینکه دیپلمات ها زنده بوده و در اسارت رژیم صهیونیستی بسر می برند، سازمان ملل و نهادهای مسئول بین المللی وظیفه دارند با تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی این رژیم را مورد سوال و بازخواست قرار دهند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی زمینه آزادی این عزیزان و بازگشت آنان به جمع خانواده و میهن خویش فراهم سازند.

ارشدی با اشاره به بخش دیگری از سخنان مجتهد زاده در رابطه با پیگیریهایی که برای یافتن دیپلمات های ایرانی انجام شده است گفت :رژیم صهیونیستی در این ربایش مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقض آشکار حقوق بین الملل توسط این رژیم تا چه موقع تداوم خواهد یافت؟‌ چرا جامعه جهانی برای یک بار سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را محاکمه نمی کند . این رژیم بزرگترین تهدید امنیتی و روانی برای جهان بشریت بوده و برای همیشه به انسانیت و جهان بشری بدهکار است. این

رژیم نمی تواند برای همیشه در پشت حمایت غرب و آمریکا خود را مخفی کند.

او ادامه داد: وقتی یک کودک در دنیای امروزی از مادرش می پرسد اسرائیل یعنی چه‌؟ صرفا توصیفی از کشتارها و قتل های دسته جمعی در دیر یاسین، کلیسای راشیا و مسجد عباسیه، جنایات صبرا و شتیلا و قانا، ضاحیه و غزه و ترورها و ربایش های گسترده در نقاط مختلف دنیا را خواهد شنید. این رژیم جنایت کار از همه مذاهب و قومیت ها کشته است و میلیون ها فلسطینی را در غزه و کرانه محاصره و تحت فشار قرار داده و بی محابا جوانانی که بدنبال بازگشت به سرزمین مادری خود می باشند را در مارون الراس لبنان و جولان سوریه به قتل می رساند و اخیرا هم شنیده ایم با فشار، تزویر و تطمیع، بنادر برخی کشورها را بر روی کشتی های آزادی و آزادگان جهان که برای شکستن محاصره ظالمانه و ضد انسانی غزه به حرکت درآمده اند، بسته است.

به گفته ارشدی ،مجتهد زاده در این دیدار تاکید کرد :صهیونیست ها در معادلات خود دچار خطاهای استراتژیک شده اند و خدا را شاکریم که همواره دشمنان ما را از نادانان قرار داده است. تصور کرده اند با کشتارهای گسترده و ایجاد رعب و وحشت می توانند ملت ها را نا امید سازند ولی بعد از چند دهه غصب، قتل و اشغال هم اینک با بیداری اسلامی و انسانی بی سابقه ای مواجه شده که در بطن آن فقط مردم هستند. این روند نوید بخش آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا است . امیدواریم، در آینده ای نزدیک همه اسرا و زندانیان عرب و مسلمان از جمله بیش از یازده هزار اسیر فلسطینی که در زندان های رژیم صهیونیستی محبوس هستند به آغوش خانواده ها باز گردند و در این میان عزیزان مفقود ما نیز آزاد شوند.

