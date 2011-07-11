مهرداد اولای که به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان اردوی آماده سازی اتریش را پشت سرگذاشته است در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تیم فصل آیندهاش گفت: من تصمیم خودم را گرفتم و طی امروز یا فردا با تیم محبوبم پرسپولیس قرارداد میبندیم.
وی خاطرنشان کرد: من اهل بازارگرمی نیستم اما همه میدانند پیشنهادات بسیاری را از ترکیه، کویت، امارات، قطر و تیمهای مطرح ایران داشتم که به من 3-2 برابر تیم پرسپولیس هم پول میدادند، اما احساسم به من گفت باید یکسال دیگر در پرسپولیس بازی کنم. در نهایت هم به همه پیشنهادات پاسخ منفی دادم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: برای تمام مدیران و مربیان تیمهای ایرانی که به من پیشنهاد دادند، احترام قائلم و از همه آنها تشکر میکنم و به قولی که به هواداران و مسئولان پرسپولیس داده بودم، عمل کردم تا فصل آینده در این تیم به میدان بروم.
وی با بیان اینکه پرسپولیس از مدیرعامل لایق و سرمربی مجربی سود میبرد، تاکید کرد: من تمام تلاشم را میکنم تا امسال بتوانم در پرسپولیس بازیهای خوبی را ارائه کرده و هواداران را خوشحال کنم.
اولادی با بیان اینکه خوشحال است مشکلش برطرف شد و توانست در اردوی اتریش تیم ملی را همراهی کند، در پایان گفت: در این اردو تمام تلاشم را انجام دادم تا بتوانم با نظر کیروش را جلب کنم، البته تصمیم گیرنده نهایی سرمربی تیم ملی است.
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