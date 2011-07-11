به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه انسان بر اساس بدن و غرایز خود به حیوان نزدیک است ولی اساساً موجودی معنوی و روحانی است و هوش معنوی همان چیزی است که انسان را از حیوان و ماشین متمایز و جدا می سازد.

بر همین مبنا، توجه به بعد معنوی کارها در امور روزمره از مسائل بسیارمهمی است که مورد تاکید است . برنامه "آیه های انقلاب" در خصوص توجه به ابعاد معنوی کارها، از کلام امام خمینی (ره) به عنوان راه بلد، مباحثی را طرح و پخش می کند.

میان برنامه پنج دقیقه‌ای آیه های انقلاب که بیانگر نکات اخلاقی سخنان امام خمینی(ره) از کلام اوست هر شب ساعت 21:55 به مدت 5 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.