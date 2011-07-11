اصلاحات اقتصادی در سالجاری وارد فاز مردمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران آذربایجان شرقی گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با نامگذاری سال90 با عنوان سال جهاد اقتصادی می توان به جد اظهار داشت که اصلاحات اقتصادی وارد فاز مردمی شده و به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح گردیده و در این راستا باید تمام ظرفیت های موجود کشور در بخش های گونانگون به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.



سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی اظهار داشت: بی شک با این حکم صریح جهاد، ایرانی آباد و توسعه یافته را در تمامی عرصه ها شاهد خواهیم بود.



وی با اشاره به روز صنعت و معدن تصریح کرد: این روز بزرگ روز تجلیل از تلاش جهادگونه همین بزرگ مردان و زنانی است که با اراده پولادین و رمحیه ای خستگی ناپذیر در راستای توسعه صنعتی کشورمان تلاش می کنند.



وی اظهار داشت: این تجلیل نه برای یک روز بلکه باید برای تمام روزهای سال از تلاش های بی منت و ارزشمند سربازان جبهه تولید صورت پذیرد و کارآفرین به عنوان الگوی یک انسان موثر و مفید به تمامی جامعه معرفی شد.



عسگری، نظرات و تجربیات بخش خصوصی در عملیاتی کردن سیاست های کلان توسعه کشور را تعیین کننده دانست و افزود: اعتقاد دارم که باید از همراهی تشکل ها و انجمن های صنعتی و معدنی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها استفاده کرد.



وی اضافه کرد: استفاده بهینه از منابع اقتصادی جامعه با هدف کاهش هزینه های ملی، اصلاح رویه ها، افزایش دانش جامعه، حرمت نهادن و ارزشمند دانستن شکوفایی استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری ها، جذب مشارکت سرمایه گذاران سایر استان ها و سرمایه گذاران خارجی از جمله پیش نیازهای توسعه استان است که بایستی در مسیر تعالی اقتصادی استان به انها توجه خاصی مبذول داشت.



سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در تبیین برنامه های این سازمان برای توسعه صنعتی استان گفت: برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اشاعه فنآوری های جدید، کمک به واحدهای تولیدی جهت تولید کالاهایی در کلاس جهانی و قابل ارائه برای بازارهای خارجی و ساماندهی نظام اطلاعت و آمار صنعتی و معدنی از مهم ترین این برنامه هاست.