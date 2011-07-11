محورهای کنگره علمی شهید باهنر اعلام شد

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنگره شهید باهنر با محورهای شهید باهنر و تربیت دینی، شهید باهنر و مدیریت آموزش و پرورش، شهید باهنر و رسالت معلمی، شهید باهنر و نظام تربیتی خانواده، شهید باهنر و خودسازی، شهید باهنر و تفکر تشکیلاتی، شهید باهنر از نگاه دیگران و شهید باهنر و نهاد امور تربیتی برگزار می شود.

فتحی با بیان اینکه علاقمندان می توانند آثار خود را تا 10 مرداد سال جاری به دبیرخانه ارسال کنند گفت: متقاضیان شرکت در کنگره می توانند مقالات خود را از طریق پست الکتریکی info@shahidbahonar.ir نیز ارسال کنند.

وی یادآور شد: زمان برگزاری کنگره شهید باهنر نیمه اول شهریور ماه سال جاری است.

