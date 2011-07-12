آغاز"معجزه شمشیر"؛ بزرگترین رزمایش نظامی استرالیا و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شین هوآ ، بزرگترین رزمایش نظامی استرالیا با همکاری آمریکا و با حضور 14 هزار سرباز آمریکایی و8 هزار و500 سرباز استرالیایی به صورت هوایی، زمینی و دریایی از امروز دوشنبه در خلیج شولواتر در نزدیکی شهر راکهمپتون و مناطق دیگری در کوئینزلند استرالیا آغاز بکار کرد.
"ون بوسکریک"معاون فرمانده نیروی دریایی آمریکا که فرماندهی این رزمایش را بر عهده دارد، گفت این مانور توانایی نیروهای دو کشور در زمینه های مختلف از جمله تبادل اطلاعات و آمادگی در برابر حوادث مختلف را بالا برده و باعث برقراری صلح و امنیت در منطقه اقیانوسیه خواهد شد.
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