آغاز"معجزه شمشیر"؛ بزرگترین رزمایش نظامی استرالیا و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شین هوآ ، بزرگترین رزمایش نظامی استرالیا با همکاری آمریکا و با حضور 14 هزار سرباز آمریکایی و8 هزار و500 سرباز استرالیایی به صورت هوایی، زمینی و دریایی از امروز دوشنبه در خلیج شولواتر در نزدیکی شهر راکهمپتون و مناطق دیگری در کوئینزلند استرالیا آغاز بکار کرد.

"ون بوسکریک"معاون فرمانده نیروی دریایی آمریکا که فرماندهی این رزمایش را بر عهده دارد، گفت این مانور توانایی نیروهای دو کشور در زمینه های مختلف از جمله تبادل اطلاعات و آمادگی در برابر حوادث مختلف را بالا برده و باعث برقراری صلح و امنیت در منطقه اقیانوسیه خواهد شد.

جفری بلیچ سفیر آمریکا در استرالیا نیز که در مراسم افتتاحیه این مانور حضور داشت به خبرنگاران گفت: مسائل نظامی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث اخیر بین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات استرالیایی بوده است.

این رزمایش نظامی که با نام معجزه شمشیر معرفی شده تا 29 ماه جاری مطابق با7 مرداد به مدت 19 روزادامه خواهد داشت.