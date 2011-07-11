به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ کره جنوبی موسوم به کی لیگ روز یکشنبه سه بازی برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم سوون سامسونگ بلووینگز در خانه چونام دراگونز با نتیجه 3 بریک تن به شکست داد.

برای تیم فوتبال چونام دراگونز در این بازی خانگی که در ورزشگاه گوانگ یانگ برگزار شد، شین یونگ جون (16)، یون سئوک یونگ (74) و وسلی (83) گلزنی کردند و تک گل تیم سوون سامسونگ را نیز استوو ریستیچ در دقیقه 45 به ثمر رساند.

با این پیروزی تیم چونام دراگونز 28 امتیازی شد و به رده چهارم جدول کی لیگ صعود کرد و سوون سامسونگ 23 امتیازی را به رده نهم جدول فرستاد.

تیم فوتبال سوون سامسونگ بلووینگز، حریف ذوب آهن ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که طی روزهای 14 و 28 سپتامبر 2011 (23 شهریورماه و 6 مهرماه 1390) برابر نماینده کشورمان به میدان می رود.

جدول رده بندی کی لیگ به شرح زیر است:

1- جئونبوک موتورز 36 امتیاز

2- پوهانگ استیلرز 33 امتیاز

3- جیجو یونایتد 28 امتیاز

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9- سوون سامسونگ بلووینگز 23 امتیاز

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15- دائه جئون سیتی زن 15 امتیاز

16- گانگ وون 6 امتیاز