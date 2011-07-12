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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

برای دو روز صورت گرفت؛

سفر نخست وزیر مالزی به ترکمنستان/ گسترش فعالیت های نفتی

سفر نخست وزیر مالزی به ترکمنستان/ گسترش فعالیت های نفتی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی به دعوت "قربان قلی بردی محمدوف" رئیس جمهور ترکمنستان روز گذشته برای انجام سفری 2 روزه عازم عشق آباد پایتخت ترکمنستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) "نجیب رزاق" در این سفر که اولین سفر وی به آسیای مرکزی به عنوان نخست وزیر مالزی محسوب می شود، قرار است همراه با  رییس جمهور این کشور در مراسم افتتاح یک پایانه گازی در فاصله 6 کیلومتری عشق آباد شرکت کند.

بر اساس این گزارش، تقویت روابط دو جانبه مالزی و ترکمنستان در زمینه های مختلف از جمله نفت و گاز و تجارت و سرمایه گزاری و توسعه منابع انسانی و هموار شدن مسیر مالزی برای گفتگو با کشورهای آسیای مرکزی از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.
 
ترکمنستان سومین شریک تجاری مالزی در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از ۲۰۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به ۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ کاهش داشت که دلیل آن کاهش شدید واردات تجهیزات مربوط به صنایع نفت و گاز و محصولات الکتریکی و شیمیایی به ترکمنستان عنوان شده است.
کد مطلب 1356763

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