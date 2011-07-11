شیوه نوین هنری تبلیغ دین اسلام در چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حمزه طلبه جوانی چهار محال و بختیاری است که با خلق آثار هنری و کاریکاتور به تبلیغ دین اسلام در این استان پرداخته است.

عبدالله حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انجام کار هنری کاریکاتور را از سال 80 تا 85 به صورت آماتور آغاز کرده و از سال 85 در دوره های مقدماتی و پیشرفته دوره های کاریکاتور را گذارنده است اظهار داشت: هنر کاریکاتور برای من وسیله ای است برای رسیدن به هدف اصلی که تبلیغ دین اسلام است.

وی افزود: هنر و تبلیغ با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و می توان با استفاده از هنر کاریکاتور، زیبایهای دین اسلام را بیشتر در جامعه رواج داد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در سالهای گذشته در رشته هنری کاریکاتور به مقامهای کشوری و بین المللی را به دست آورده ام بیان داشت: در جشنواره هنرهای آسمانی، جشنواره نفس و در جشنواره تلنگر با موضوع آسیبهای اجتماعی دختران مقامهای نخست را کسب کرده ام.

حمزه اذعان داشت: در مقامهای بین المللی با موضوع پارا المپیک اثر من جزو پنج اثر مقام برتر مسابقات اکراین شده است.

وی تصریح کرد: آثار کاریکاتوری درباره موضوعهای متنوع در روزنامه کیهان به چاپ رسیده و سال گذشته به عنوان مبلغ جوان کشوری انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه به عنوان مبلغ در مناطق محروم در روستاهای بازفت، لیرابی، کوهرنگ و ... فعالیت می کردم عنوان کرد: تبلیغ در روستاها به صورت مستمرانجام می دادم و تبلیغ مستمر در روستاها موجب می شود که یادگیری و ماندگاری تبلیغ در ذهن کودکان و نوجوانان بماند.

حمزه با اشاره به اینکه در روستاها بیشترین شاگردان در کلاسها شرکت می کردند بیان داشت: دلیل عمده اینکه بیشتر شاگردان در کلاسهای بنده شرکت می کردند استفاده از هنر کاریکاتور و یادگیری احکام از از طریق هنر نقاشی بوده است.

وی بیان داشت: هنر باعث می شود که همه افراد جامعه در هر زمینه ای جذب شوند و مشتاق یاد گیری بیشتراحکام دینی و مذهبی شوند.

حمزه با اشاره به اینکه در استانهای محروم انتظار می رود حمایت بیشتری در بدنه دولت در استانها در زمینه تبلیغ به شیوه های نوین صورت گیرد بیان داشت: از حوزه علمیه استان خواستاریم که زمینه و بستر هنر را برای روحانیون استان فراهم کند.