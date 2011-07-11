بدهی 1.5 میلیارد دلاری دولت به بانک ملت تهاتر شد

به گزارش خبرنگار مهر علی دیواندری امروز در مراسمی با اشاره به خصوصی سازی سهام بانک طی دو سال و نیم گذشته به عنوان اولین بانکی که سهام خود را در بورس واگذار کرد، گفت: این امر منجر به شتاب بخشیدن به خصوصی سازی در کشور و ورود سایرنهادهای پولی کشور که مشمول اصل 44 بودند، به بورس شد.

مدیرعامل بانک ملت، "ای پی اس" بانک در سال مالی 89 را معادل 387 ریال و پیش بینی برای سال 90 را حدود 350 ریال اعلام و تصریح کرد: مطالبات معوق در بانک در سال گذشته روندی کاهشی داشته، به طوری که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی از 17 درصد به 10 درصد در پایان سال گذشته رسیده است.

وی رشد سپرده های بانک ملت در سال گذشته را معادل 30 درصد ذکر کرد و در مورد برنامه افزایش سرمایه بانک از 1310 میلیارد تومان به 2 هزار میلیارد تومان، گفت: در این راستا تاکنون 300 میلیارد تومان به سرمایه بانک افزوده شده و قرار است که 400 میلیارد تومان دیگر هم اضافه شود.

دیواندری از پرداخت مطالبات معوق انباشته شده دولت به بانک و تهاتر از محل مانده تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی و واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به مبلغ 1.5 میلیارد دلار خبرداد.

همچنین علیرضا لگزایی معاون توسعه و فناوری در مراسم رونمایی از 4 خدمت جدید بانک، گفت: راه اندازی سامانه مدت، طراحی خدمت ارزش افزوده جدید بر روی کارت خوانهای این بانک، طرح توسعه حساب جاری الکترونیک و خدمت پرداخت حقوق ملت خدمات مذکور است.

وی تصریح کرد: براساس خدمت پرداخت حقوق ملت، شرکتهای کوچک و متوسط که تا 50 نفر نیروی انسانی و از 51 تا 500 نفر حقوق بگیر دارند می توانند برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای پرداخت حقوق شرکت تا 80 درصد برای رفع مشکل خود استفاده نمایند.