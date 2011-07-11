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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

اخبار کوتاه ورزشی گلستان

اخبار کوتاه ورزشی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر:، قهرمانی گرگان در مسابقات جودو استان و برگزاری کارگاههای آموزشی آمادگی جسمانی از جمله اخبار کوتاه ورزشی گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان استان گلستان با حضور شش تیم گرگان، گنبد، آزادشهر، سرخنکلاته، مینودشت و رامیان  به میزبانی گرگان برگزار شد.

در پایان تیم گرگان به مقام قهرمانی رسید و تیمهای گنبد و آزادشهر دوم و سوم شدند.

در اوزان مختلف حسین ببری از گرگان، سالارجوادیه از گرگان ،علی سعادتی از گرگان، مهدی رحمانی از گنبد ،قاسم رحیمی از گنبد ،مهدی عراقی از آزادشهر و محمد رضا نادعلی از گنبد به مقام اول رسیدند.

برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی آزمونهای آمادگی جسمانی

کارگاههای آموزشی و علمی آزمونهای آمادگی جسمانی و طراحی تمرین در بندرگز برگزاری می شود.

گروه برنامه ریزی، تحقیقات و آموزش اداره کل تربیت بدنی استان در نظر دارد کارگاه آموزی  آزمونهای آمادگی جسمانی و طراحی تمرین را با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مربیان در غرب استان با همکاری و به میزبانی اداره تربیت بدنی شهرستان بندرگز برگزار کند.
 
این اداره کل از مربیان کارت دار شهرستانهای بندرترکمن،‌ کردکوی و بخش نوکنده برای حضور در این دوره آموزشی دعوت بعمل آورده است. 
 
 
کد مطلب 1356776

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