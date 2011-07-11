اخبار کوتاه ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان استان گلستان با حضور شش تیم گرگان، گنبد، آزادشهر، سرخنکلاته، مینودشت و رامیان به میزبانی گرگان برگزار شد.

در پایان تیم گرگان به مقام قهرمانی رسید و تیمهای گنبد و آزادشهر دوم و سوم شدند.

در اوزان مختلف حسین ببری از گرگان، سالارجوادیه از گرگان ،علی سعادتی از گرگان، مهدی رحمانی از گنبد ،قاسم رحیمی از گنبد ،مهدی عراقی از آزادشهر و محمد رضا نادعلی از گنبد به مقام اول رسیدند.

برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی آزمونهای آمادگی جسمانی

کارگاههای آموزشی و علمی آزمونهای آمادگی جسمانی و طراحی تمرین در بندرگز برگزاری می شود.

گروه برنامه ریزی، تحقیقات و آموزش اداره کل تربیت بدنی استان در نظر دارد کارگاه آموزی آزمونهای آمادگی جسمانی و طراحی تمرین را با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مربیان در غرب استان با همکاری و به میزبانی اداره تربیت بدنی شهرستان بندرگز برگزار کند.

این اداره کل از مربیان کارت دار شهرستانهای بندرترکمن،‌ کردکوی و بخش نوکنده برای حضور در این دوره آموزشی دعوت بعمل آورده است.



