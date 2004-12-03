90 درصد متكديان قم فقير نيستند

عبدالله جعفريان در گفتگويي با خبرنگار مهر در قم بيان داشت: عموم متكديان قم به دليل عادت نامطلوب و فرصتي طلبي به گدايي روي آوردهاند، به طوري كه حدود 90 درصد آنها مشكل فقر چنداني ندارند.
وي همچنين با اشاره به ساماندهي متكديان در مركز ايثار قم گفت: چنانچه اين افراد بوميباشند، با هماهنگي كميته امداد امام(ره) و بررسي وضعيت خانوادگيشان به آنها كمك ميكنيم و چنانچه اهل قم نباشند آنها را به شهر محل سكونتشان ميفرستيم.
جعفريان با اشاره به اينكه متكديان در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)و مسجد جمكران زياد شده اند، گفت: بسياري از گدايان در قم، افراد مهاجري هستند كه غالباً از مناطق مرزي كشور به قم ميآيند و اين نتيجه جنگ و بي خانماني آنها بوده است.
اين كارشناس در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اين كه مركز «طليعه» در قم به نگهداري و ساماندهي زنان بي سرپرست و مركز «خانه سلامت» به نگهداري دختران فراري ميپردازند، گفت: سازمان بهزيستي به دنبال ساماندهي مناسب و ازدواج موفق دختران فراري و حتي زنان بيسرپرست يا بد سرپرست است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: زنان و دختران فراري، به دليل آن كه شهر قم را محل امني براي خود ميدانند، به قم وارد ميشوند، ولي خوشبختانه سال گذشته اين مسأله رشد چنداني نداشته است.
اين كارشناس مسايل اجتماعي، در ادامه مدعي شد: درصد زنان و دختران آسيب ديده در قم نسبت به ساير استانهاي كشور كمتر است.
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