تدوین دانش فنی ساخت تجهیزات نفت و گاز 57 درصد پیشرفت دارد

احمد عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای پژوهشی شرکت در زمینه ساخت داخل توضیح داد: این پروژه با هدف تهیه و تدوین دانش فنی، شامل اطلاعات فنی تحقیق و شناسایی مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت قطعات یا مجموعه، شناسایی و آزمایش های مورد نیاز، شناسایی فرآیندهای اصلی ساخت، شناسایی فرآیندهای تکمیلی ساخت قطعات یا مجموعه و تهیه نقشه های ساخت تعریف شد.

وی افزود: قرارداد اجرایی این پروژه در نخستین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در بهمن 1388 با پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان به امضا رسید.



عطایی گفت: ارزش اعتباری این قرارداد معادل پنج میلیارد ریال است که باید در زمان دو سال اجرا شود.



رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این شرکت در زمینه ساخت داخل گفت: این شرکت افزون بر شناسایی سازندگان داخلی و حمایت از آنها در تامین نیازمندیها، تهیه و تدوین دانش فنی ساخت قطعات و تجهیزات پیچیده و پرمصرف را نیز با همکاری مراکز علمی و پژوهشی دنبال می کند.



وی افزود: اداره پژوهش و فناوری برای تحقق این هدف، پروژه های متعددی را تعریف کرده که برخی از آنها تکمیل شده و برخی دیگر در مراحل اجراست.



عطایی اضافه کرد: هم اکنون درمجموع 257 پروژه تحقیقاتی در 11 گروه تخصصی ازجمله فرآورش نفت و گاز، مهندسی مخازن، مهندسی بهره برداری، حفاظت صنعتی، منابع انسانی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ اس یی)، زمین شناسی و فناوری اطلاعات در شرکت تعریف و اجرا شده است.



رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: از این تعداد 66 پروژه به پایان رسیده و 68 پروژه در مرحله اجراست و 123 پروژه هم در مرحله داوری و بررسی قرار دارند.