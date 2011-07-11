هنر باید مبلغ حجاب باشد/فرهنگ سازی با زبان هنر موثرتر است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدائی در آستانه روز عفاف و حجاب ظهر دوشنبه در جمع هنرمندان آذربایجان شرقی، گفت: زبان صمیمی و حقانیت خواه هنر ابزاری شایسته برای ترویج عفت عمومی در جامعه است و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ناکافی به نظر می رسد.

خدائی گفت: مخاطب هنر، مفاهیم ارائه شده در اثر هنری را در بالاترین حد ممکن و به طور غیر مستقیم می پذیرد و همین امر باعث نفوذ کلام هنرمند در دل و جان مخاطب و نهایتاً ترویج باورها در وی می شود.

وی تعریف حجاب و عفاف را گسترده­تر از معنای آن در حوزه پوشش عنوان کرد و گفت: لازمه رسیدن به پوشش صحیح و اسلامی ترویج عفت عمومی و حجب همگانی در کلام، اندیشه، نگاه و عمل است.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی خواستار معرفی الگوهای مقتدر حجب و حیا توسط هنرمندان به مردم شد و گفت: با توجه به اعتماد عمومی مردم به هنر و هنرمندان که خود یک نعمت الهی است، رسالت هنرمندان در ترفیع جایگاه معنوی و انسانی جامعه بسیار در خور اهمیت است.

خدائی گفت: با توجه به قدرت رسانه ای دشمنان، در صورتی که به تولیدات معنوی هنری در رشته های مختلف اعم از هنرهای تصویری، نمایشی و تجسمی بها داده نشود، خلأ موجود برای دشمن بازار کار اندیشه ورزی ایجاد خواهد کرد.

شهرام خدائی با تبیین این نکته که حجاب همچون صدفی برای مروارید عمل می­کند ابراز امیدواری کرد حوزه هنری آذربایجان شرقی بتواند در سال 90 در حوزه عفاف و حجاب آثار هنری فاخر، تأثیر گذار و ماندگاری بیافریند.