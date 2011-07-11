هنر باید مبلغ حجاب باشد/فرهنگ سازی با زبان هنر موثرتر است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدائی در آستانه روز عفاف و حجاب ظهر دوشنبه در جمع هنرمندان آذربایجان شرقی، گفت: زبان صمیمی و حقانیت خواه هنر ابزاری شایسته برای ترویج عفت عمومی در جامعه است و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ناکافی به نظر می رسد.
خدائی گفت: مخاطب هنر، مفاهیم ارائه شده در اثر هنری را در بالاترین حد ممکن و به طور غیر مستقیم می پذیرد و همین امر باعث نفوذ کلام هنرمند در دل و جان مخاطب و نهایتاً ترویج باورها در وی می شود.
وی تعریف حجاب و عفاف را گستردهتر از معنای آن در حوزه پوشش عنوان کرد و گفت: لازمه رسیدن به پوشش صحیح و اسلامی ترویج عفت عمومی و حجب همگانی در کلام، اندیشه، نگاه و عمل است.
سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی خواستار معرفی الگوهای مقتدر حجب و حیا توسط هنرمندان به مردم شد و گفت: با توجه به اعتماد عمومی مردم به هنر و هنرمندان که خود یک نعمت الهی است، رسالت هنرمندان در ترفیع جایگاه معنوی و انسانی جامعه بسیار در خور اهمیت است.
خدائی گفت: با توجه به قدرت رسانه ای دشمنان، در صورتی که به تولیدات معنوی هنری در رشته های مختلف اعم از هنرهای تصویری، نمایشی و تجسمی بها داده نشود، خلأ موجود برای دشمن بازار کار اندیشه ورزی ایجاد خواهد کرد.
شهرام خدائی با تبیین این نکته که حجاب همچون صدفی برای مروارید عمل میکند ابراز امیدواری کرد حوزه هنری آذربایجان شرقی بتواند در سال 90 در حوزه عفاف و حجاب آثار هنری فاخر، تأثیر گذار و ماندگاری بیافریند.
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