به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ملی طلیعه ظهور با تاکید بر اینکه مبنای مهدویت بر پایه عقل و منطق استوار است، اظهار داشت: جهت‌گیری‌های سست، ضعیف و خرافه‌گرایانه نمی‌تواند حق مطلب در این زمینه را به درستی ادا کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهدویت امری گزافه، احساسی و بیهوده نیست و عوام‌فریبی و عوام‌گرایی نیز نمی‌تواند آن را توجیه و تفسیر کند.



وی مهمترین نماد مهدویت را عقل و شعور انسانی دانست و گفت: بر اساس روایات، در زمان ظهور حضرت حجت(عج) عقل انسانها به حد عقول مطلوب انسانی رشد می‌کند و مردم قابلیت درک علوم مختلف را پیدا می‌کنند.



حجت‌الاسلام بنایی ادامه داد: در زمان ظهور امام زمان(عج) عقل آدمی تکامل یافته و ظرفیت وجودی انسان در عصر ظهور به کمال می‌رسد.



وی ادامه داد: برای تبیین و تعمیق فرهنگ مهدویت باید شناخت صحیح مردم را نسبت به شخصیت آن حضرت افزایش داد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید با ارتقای سطح عقل‌گرایی مردم نسبت به مسئله مهدویت، آنها را نسبت به این مقوله مجهز کرد.



حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای مقابله با فرهنگ مهدویت، اظهار داشت: دشمنان با استفاده از این عوام‌فریبی درصدد منحرف‌کردن جریان اصیل مهدویت در جوامع تشیع هستند که باید با تبیین عقلانی و منطقی مهدویت، توطئه آنان را نقش بر آب کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که نمایشگاه ملی طلیعه ظهور گامی در راستای شناساندن آموزه‌های مهدویت برای اقشار مختلف مردم باشد.

