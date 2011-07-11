بخش خصوصی در خراسان رضوی 1500 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ناصری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح های صنعتی بخش غیردولتی شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و بازیافت است.
وی افزود: این طرح ها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، تایباد، کاشمر، گناباد، چناران، بجستان، فریمان، رشتخوار، مه ولات، خواف، جوین، تحت جلگهو خلیل آباد به بهره برداری رسیده است.
ناصری تصریح کرد: این طرح های صنعتی زمینه اشتغال دو هزار و 121 نفر را بطور مستقیم فراهم کرده است.
نظر شما