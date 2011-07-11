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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

طی سال جاری/

بخش خصوصی در خراسان رضوی 1500 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد

بخش خصوصی در خراسان رضوی 1500 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور ‏صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی از صدور 114 فقره پروانه بهره برداری صنعتی، با 1556 میلیارد ریال سرمایه گذاری ‏بخش خصوصی از ابتدای سال جاری در استان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ناصری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح های صنعتی بخش غیردولتی شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک ‏و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و ‏الکترونیک و بازیافت است.

وی افزود: این طرح ها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، ‏تایباد، کاشمر، گناباد، چناران، بجستان، فریمان، رشتخوار، مه ولات، خواف، جوین، تحت جلگهو خلیل آباد به ‏بهره برداری رسیده است.

ناصری تصریح کرد: این طرح های صنعتی زمینه اشتغال دو هزار و 121 نفر را بطور مستقیم فراهم کرده است.

کد مطلب 1356835

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