شمشیربازان اسلحه سابر از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش تیمی امروز دوشنبه با برگزاری رقابتهای اسلجه سابر در سئول کرهجنوبی آغاز شد. در این بخش از رقابتها که با حضور 16 تیم برگزار شد، تیم ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارس باران و محمد فتوحی دیدارهای خود را برگزار کرد.
ملیپوشان اسلحه سابر کشورمان در نخستین دیدار تیم موفق به شکست 25 بر 12 ازبکستان شدند و در دو دیدار دیگر با نتایج 45 بر 23 و 45 بر 42 استرالیا و ژاپن را از پیش رو برداشتند. تیم ایران با کسب این سه پیروزی وارد مرحله یک هشتم نهایی شد اما در این مرحله با بدشانسی و ناداوری دیدار برابر هنگکنگ را با نتیجه 45 بر 44 واگذار کرد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با متحمل شدن این شکست از کسب مدال بازماند و به عنوان پنجم بسنده کرد.
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