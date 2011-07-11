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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

شمشیربازی قهرمانی آسیا/

شمشیربازان اسلحه سابر از کسب مدال بازماندند

شمشیربازان اسلحه سابر از کسب مدال بازماندند

نخستین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش تیمی با ناکامی تیم ملی اسلحه سابر ایران در کسب مدال پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش تیمی امروز دوشنبه با برگزاری رقابت‎های اسلجه سابر در سئول کره‎جنوبی آغاز شد. در این بخش از رقابت‌ها که با حضور 16 تیم برگزار شد، تیم ایران با ترکیب  مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارس باران و محمد فتوحی دیدارهای خود را برگزار کرد.

ملی‎پوشان اسلحه سابر کشورمان در نخستین دیدار تیم موفق به شکست 25 بر 12 ازبکستان شدند و در دو دیدار دیگر با نتایج 45 بر 23 و 45 بر 42 استرالیا و ژاپن را از پیش رو برداشتند. تیم ایران با کسب این سه پیروزی وارد مرحله یک هشتم نهایی شد اما در این مرحله با بدشانسی و ناداوری دیدار برابر هنگ‏کنگ را با نتیجه 45 بر 44 واگذار کرد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با متحمل شدن این شکست از کسب مدال بازماند و به عنوان پنجم بسنده کرد.

در این بخش از رقابت‎ها تیم‏های کره‎جنوبی، چین، هنگ‏‎کنگ و قزاقستان به ترتیب عنوان‏های اول تا چهارم مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا را از آن خود کردند.
کد مطلب 1356862

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