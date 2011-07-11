شمشیربازان اسلحه سابر از کسب مدال بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش تیمی امروز دوشنبه با برگزاری رقابت‎های اسلجه سابر در سئول کره‎جنوبی آغاز شد. در این بخش از رقابت‌ها که با حضور 16 تیم برگزار شد، تیم ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، فرزاد باهر ارس باران و محمد فتوحی دیدارهای خود را برگزار کرد.

ملی‎پوشان اسلحه سابر کشورمان در نخستین دیدار تیم موفق به شکست 25 بر 12 ازبکستان شدند و در دو دیدار دیگر با نتایج 45 بر 23 و 45 بر 42 استرالیا و ژاپن را از پیش رو برداشتند. تیم ایران با کسب این سه پیروزی وارد مرحله یک هشتم نهایی شد اما در این مرحله با بدشانسی و ناداوری دیدار برابر هنگ‏کنگ را با نتیجه 45 بر 44 واگذار کرد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با متحمل شدن این شکست از کسب مدال بازماند و به عنوان پنجم بسنده کرد.

در این بخش از رقابت‎ها تیم‏های کره‎جنوبی، چین، هنگ‏‎کنگ و قزاقستان به ترتیب عنوان‏های اول تا چهارم مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا را از آن خود کردند.