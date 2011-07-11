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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

از طریق سامانه توزیع دارو/

توزیع داروهای خاص در خوزستان آغاز شد

توزیع داروهای خاص در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: توزیع داروهای خاص از طریق سامانه توزیع دارو به صورت مکانیزه از امروز در همه بیمارستانهای تامین اجتماعی، نفت، خصوصی، خیریه و بخش های جراحی محدود خوزستان آغاز شد.

گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی ثبت داروهای مخدر در سامانه نظارت بر توزیع دارو و مواد مخدرکه با حضور مدیران بیمارستانها و مسئولان امور دارویی داروخانه های استان در این معاونت تشکیل شد با اعلام این خبر گفت: با اجرای این طرح امکان تهیه و دسترسی بیمار به دارو در نزدیکترین محل اسکان خود فراهم می شود.

وی منظور از اجرای این طرح را شناسایی بیماران نیازمند به داروهای خاص و جلوگیری از خروج دارو از شبکه رسمی توزیع دارویی عنوان کرد و افزود: امید است با اجرای موفق این طرح در استان خوزستان زمینه برای اجرای آن در سطح کشور فراهم شود.

مخمل زاده تصریح کرد: دریافت گزارش کمبود دارویی از 50  داروخانه پشتیبان در استان برای به روز رسانی اطلاعات دارویی، پیگیری سریع و نظارت بر توزیع عادلانه دارو از مهمترین مزایای این طرح است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: از ابتدای مرداد ماه  امسال تحویل داروهای مخدر به همه بیمارستانها و داروخانه های استان فقط از طریق ثبت مصرف داروها در سامانه انجام می شود.
کد مطلب 1356880

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