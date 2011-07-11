توزیع داروهای خاص در خوزستان آغاز شد

گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی ثبت داروهای مخدر در سامانه نظارت بر توزیع دارو و مواد مخدرکه با حضور مدیران بیمارستانها و مسئولان امور دارویی داروخانه های استان در این معاونت تشکیل شد با اعلام این خبر گفت: با اجرای این طرح امکان تهیه و دسترسی بیمار به دارو در نزدیکترین محل اسکان خود فراهم می شود.

وی منظور از اجرای این طرح را شناسایی بیماران نیازمند به داروهای خاص و جلوگیری از خروج دارو از شبکه رسمی توزیع دارویی عنوان کرد و افزود: امید است با اجرای موفق این طرح در استان خوزستان زمینه برای اجرای آن در سطح کشور فراهم شود.



مخمل زاده تصریح کرد: دریافت گزارش کمبود دارویی از 50 داروخانه پشتیبان در استان برای به روز رسانی اطلاعات دارویی، پیگیری سریع و نظارت بر توزیع عادلانه دارو از مهمترین مزایای این طرح است.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: از ابتدای مرداد ماه امسال تحویل داروهای مخدر به همه بیمارستانها و داروخانه های استان فقط از طریق ثبت مصرف داروها در سامانه انجام می شود.