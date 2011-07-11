به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام تقدسی نیا طی سخنانی با اشاره به سفر جمعی ازاساتید دانشگاه باقر العلوم (ع) به دو کشور روسیه و بلاروس و با بیان این مطلب که این سفرها در جهت ارتقا سطح علمی اساتید و همچنین دانشجویان برگزار می‌شود، اظهار داشت: این سفر‌ها با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه باقر العلوم (ع) کلید خورده و مراحل قانونی این کار‌ها بعد از مصوبه شورای فرهنگی انجام می‌گیرد.

وی افزود: این سفر در جلسه فرهنگی سال گذشته به تصویب رسید و مقرر شد که پانزده نفر از اساتید دانشگاه باقر العلوم به کشورهای روسیه و بلاروس سفر کنند تا بتوانند از نزدیک با امکانات آموزشی، ‌پژوهشی و تاریخی و همچنین مسائل سیاسی ومذهبی کشور‌ها آشنا بشوند.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با تقسیم بندی برنامه‌های این سفر به قبل، حین و بعد از سفر تصریح کرد: برگزاری دو جلسه آموزش دیپلماتیک که مسائل مربوط به سفر‌ها، تشریفات و آداب معاشرت با مسئولین، سفرا، رایزنان ریاستهای دانشگاه را شامل شده و همچنین برگزاری یک جلسه توجیهی دیگری برای اساتید از جمله برنامه‌های قبل از سفر بود.



وی با اشاره به ارائه دستورالعمل‌های لازم سفر‌های خارجی برای اساتید بیان داشت: در همین راستا یک سبد فرهنگی جهت افزایش سطح آگاهی عمومی و اختصاصی به اساتید ارائه شد.



تقدسی نیا با اشاره به ارائه کتب زبان انگلیسی و روسی لازم به اساتید یادآور شد: کلیه برنامه‌هایی که ما می‌خواستیم آنجا انجام بدهیم به طور تقریبی می‌توان گفت که اینجا تهیه شده بود و تحت یک برنامه منظم به اساتید ارائه گردید.



وی افزود: برنامه دانشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی که می‌خواستیم از آن‌ها بازدید کنیم از قبل تهیه شده بود تا اساتید با مطالعه کامل این برنامه‌ها بتوانند تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه را انجام بدهند.



مدیرامور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) گفت: در طول سفر برنامه‌های متعددی برنامه ریزی گردید که بالغ بر سی و پنج برنامه می‌توان اشاره کرد.



وی با تشریح این برنامه‌ها بیان داشت: این برنامه‌ها شامل بازدید از دانشگاههای دوکشور ودیدار و نشست با رؤساو اساتید آن دانشگاه‌ها بود



تقدسی نیا بیان کرد: در این نشست‌ها تلاش شدبا معرفی ظرفیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) زمینه تبادل و تفاهم با طرف‌های مقابل فراهم گردد.



وی افزود: بازدید از موزه‌ها واماکن تاریخی از جمله دیگر برنامه‌ها بود که در همین راستا از۷ مکان تاریخی از جمله میدان سرخ، جسد مومیایی شده لنین، روستای خاتین بعنوان نمادی از جنگ جهانی دوم بازدید به عمل آمد.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: بازدید از کتابخانه ملی بلاروس که یک کتابخانه بسیار بزرگ و وسیعی است و به شکل الماس ساخته شده نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود که اساتید از آن بازدید داشتند.



تقدسی نیا بیان داشت: دیدار با سفیر ایران در روسیه و بلاروس و شنیدن گزارشی از مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی دو کشور از زبان سفرا وهمچنین ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه باقرالعلوم (ع)، از دیگر اقدامات این سفر بود.



وی تصریح کرد: ملاقات با رایزنان فرهنگی و علمی دو کشورو ارائه گزارشی از اوضاع فرهنگی و همچنین گزارشی از اوضاع علمی دو کشور ایران و بلاروس از جمله دیگر برنامه‌هایی بود که در این سفر انجام شد.



وی افزود: بازدید از اماکن مذهبی از جمله بازدید از کلیسا‌ها و همچنین بازدید از مساجد که جزو برنامه‌ها بود نیز در این سفر انجام شد تا اساتید از وضعیت مسلمانان و کلیسا‌ها در این کشور‌ها بعد از فروپاشی شوروی یعنی حزب کمونیسم آشنایی پیدا کنند.



تقدسی نیا بازدید از انستیتوی آسیا و آفریقا وانستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو، ازدیگر برنامه‌ها ی سفر بود که درهمین راستا با شرق‌شناسان و ایران‌شناسان این دانشگاه جلساتی برگزار و با مسائل مربوط به ایران و روسیه از زبان اساتید آنجا بیان گردید.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) هم چنین با اشاره به تراکم و مفید بودن برنامه‌ها خاطرنشان کرد: تراکم و سطح برنامه‌ها مطلوب بود و ارزیابی که ما از اساتید برای این برنامه‌ها داشتیم بسیار مثبت بود که حدود نود درصد برنامه‌ها را عالی ذکرکردند.



وی اذعان کرد: ما در هر برنامه‌ای جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران، حوزه علمیه، شهر قم، دفتر تبلیغات اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) را حفظ می‌کردیم و آن را برای مخاطبان تشریح می‌نمودیم.



تقدسی نیا ادامه داد: قریب به اتفاق برنامه‌ها از جهت تناسب با گرایشات تحصیلی اساتید تقریبا مطابقت داشته و جاهایی که بازدید می‌کردیم مطابق با گرایش تحصیلی آن‌ها بود.



وی بیان کرد: شناخت کشورهای اروپای شرقی از ایران بسیار کم بوده و می‌بایست ما توضیح می‌دادیم که از کجا آمده‌ایم و ایران را باید برایشان تشریح می‌کردیم و حتی در برخی موارد باید برای آن‌ها بیان می‌کردیم که ایران در کدام قاره قرار دارد.



تقدسی نیا در خصوص دستاوردهای این سفر گفت: ایجاد زمینه‌های همکاری و توافقات دو جانبه در همایش‌ها و سمینارهای علمی، تبادل استاد و دانشجو و ارائه مدارک تحصیلی مشترک طرفین، و آشنایی عینی استادان با فرهنگ و تمدن مردم اروپای شرقی از جمله دستاوردهای این سفر بود.



وی درک زمینه‌ها و ظرفیتهای دوکشور، گسترش اسلام در اروپای شرقی بویژه مذهب تشیع، تقویت نگاه بین المللی اساتید و مسائل و آشنایی با وضعیت مسلمانان در اروپای شرقی و چالشهای فراروی آنان را از دیگر دستاوردهای این سفر عنوان کرد.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) آشنایی با زیرساختهای علمی، کتابخانه‌ها، امکانات پژوهشی و تحقیقی و آشنایی با چالش‌ها و فرصتهای مدیریت فرهنگی، سیاسی و مذهبی ایران در کشورهای اروپای شرقی از دیگر دستاوردهای سفر اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) به روسیه و بلاروس بوده است.



وی افزود: آشنایی اساتید با شیوه‌های حفظ مواریث گذشته و تجلیل از رهبران علمی و مذهبی و ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت ما در این کشور‌ها، آشنایی اساتید با نشر و کارکرد دین در اروپا و درک نیازهای اساسی آموزشی و فرهنگی جوامع شرقی و تعیین اولویت‌ها و همچنین مشاهده میزان شناخت مراکز آموزشی و پژوهشی کشورهای اروپای شرقی از فرهنگ و تمدن ایرانی و انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف مسئله و سنجش میزان موافقت فعالیت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از دیگر دستاوردهای این سفر بوده است.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) همچنین انطباق باور‌ها و روشهای موجود و فعال کشور با نظامهای زنده دنیا، زمینه‌سازی برای ارائه طرحهای اصلاحی یا ابداعی اساتید با بهره‌گیری از خروجی یافته‌های اندیشمندان داخلی و خارجی برای برون رفت از معظلات اجتماعی فرهنگی آموزشی پژوهشی موجود و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای آموزش و تحقیقات را از دیگر دستاوردهای این سفر برشمرد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز چنین سفرهایی با برنامه ریزی بهتر و منسجم‌تر و حمایت‌های مالی و اداری بیشتر از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه تبلیغات اسلامی استمرار یابد