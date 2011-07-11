ساماندهی امور 500 هزار جوان مجرد نیازمند جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طالبیان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر مشهد، اظهار کرد: برای ساماندهی امور جوانان و تسهیل ازدواج به جهاد استانی نیاز است و تحقق کامل خانواده پایدار نیازمند همراهی همه مدیران استان و کارگروه هایی نظیر کارگروه مسکن و اشتغال است.

طالبیان وضعیت ازدواج و آمارهای طلاق به وقوع پیوسته در استان را نامطلوب خواند و گفت: از هر 6.2 واقعه ازدواج که در استان انجام می‌شود، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات اداره کل امور جوانان در زمینه کاهش آمار طلاق و افزایش آمار ازدواج و پایداری زندگی آنان، بیان داشت: طرحی با عنوان برنامه جامع خانواده پایدار به منظور پایدار کردن زندگی زوجین و کاهش طلاق تهیه وتدوین شده است.

مشاور استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهداف برنامه خانواده پایدار اظهار داشت: ازدواج آگاهانه و آسان، ساماندهی، زمینه سازی و حمایت از شکل گیری خانواده پایدار از مهمترین اهداف است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن کامل این برنامه در استان در سال های آتی می توانیم نمونه های موفق یک خانواده پایدار در کشور را داشته باشیم.

طالبیان با اشاره به اعتبار صرف شده برای این برنامه گفت: جمع اعتبارات برنامه جامع خانواده پایدار 148 میلیارد و 163 میلیون ریال است که 105 میلیارد ریال را استانداری، 27 میلیارد ریال دستگاه‌های مسئول و بیش از 15 میلیارد ریال را مخاطبان برنامه تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: 31 درصد از اعتبارات برنامه جامع خانواده پایدار به برنامه آموزش تخصصی و هدفمند و 24 درصد به برنامه آموزش عمومی اختصاص یافته است.

مدیر کل اداره امور جوانان خراسان رضوی سهم تقریبی برنامه‌ای شهرستانها از اعتبارات برنامه جامع خانواده پایدار را 47 درصد به ارزش ریالی بیش از 69 میلیارد عنوان کرد.

مشاور استاندار خراسان رضوی با بیان چند رویکرد که در این برنامه جامع خانواده پایدار مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: اولین جهت گیری در تدوین این برنامه توجه به ابعاد دینی بوده که بطور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است.