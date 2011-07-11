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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

مهر گزارش می دهد:

آخرین وضعیت 4 وزیر وزارتخانه جدید/ شیخ‌الاسلامی و غضنفری قطعی شدند

آخرین وضعیت 4 وزیر وزارتخانه جدید/ شیخ‌الاسلامی و غضنفری قطعی شدند

رئیس جمهور قصد دارد تا دو هفته آینده وزرای پیشنهادی برای چهار وزارتخانه جدید را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی، 4 وزیر وزارتخانه‌های "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه"، "نفت"  و "ورزش و امور جوانان" تا دو هفته دیگر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهور گفته است: با توجه به اینکه قانون مربوط به تشکیل وزارتخانه های جدید روز گذشته 18 تیر ماه ابلاغ شده است، طبق قانون دولت 15 روز بعد می تواند وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.

گزارشهای رسیده به مهر حاکی از آن است که مهدی غضنفری و عبدالرضا شیخ الاسلامی به ترتیب به عنوان وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های "صنعت، معدن و تجارت" و "تعاون، کار و رفاه" معرفی خواهند شد.

در همین حال، از بین محمد علی آبادی و یکی از معاونان وزارت نفت، یکی به عنوان وزیر پیشنهاد نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.

البته از بین محمد عباسی و فدا حسین مالکی هم یکی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان معرفی خواهد شد که احتمال انتصاب عباسی برای این پست محتمل تر است.

کد مطلب 1356900

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