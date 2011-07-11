به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی برنامه "روی موج ما بمون " گروه جوان واندیشه شبکه جوان در آستانه نیمه شعبان برنامه‌ای تدارک دیده است که پنج شنبه 23 تیر ماه از ساعت 17 تا 19 با حضورمردم و هنرمندان ارزنده کشورمان در "پارک ملت" برگزار می‌شود.

در این برنامه که زنده از شبکه جوان پخش خواهد شد چهره‌های محبوب رادیووتلویزیون، عرصه موسیقی و سینما و تئاتر از جمله رضا یزدانی خواننده نسل جوان به صورت زنده به اجرای موسیقی خواهد پرداخت.

همچنین گروه "تنبور نوازان مجذوب" با نوازندگی تنبور، عود و دف به اجرای زنده موسیقی سنتی می‌پردازند. اجرای نمایشنامه‌های طنز رادیویی، برگزاری مسابقه مهیج و شادی آفرین همراه با اهدای جوائز به مخاطبان حاضر در مراسم جشن و تقلید صدا توسط ابوالفضل آقاخانی مجری شبکه دو سیما وبازیگر رادیو از بخش های دیگر این ویژه برنامه است.

برنامه "روی موج ما بمون" عصر هر پنجشنبه و جمعه از ساعت 17 تا 30/18 به صورت زنده روی آنتن شبکه جوان می‌رود. زهره عبدالرحیم سردبیر، علیرضا محمدنیا تهیه‌کننده و حسن اسماعیل‌پور، روح الله کمانی و پیمان قریب پناه مجریان و بازیگران این برنامه در میدان ورزش پارک ملت هستند.