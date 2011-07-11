سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش اردوهای جهادی در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت : اعزام نیروهای جهادگر به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و نفس حرکتهای جهادی موجب تربیت مدیران کارآمد برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و در دراز مدت تاثیر بسیاری در روند اداره کشور می گذارد.

وی افزود: جوانان و دانشجویانی که به مناطق محروم اعزام می شوند و سختی ها و مشکلات مردم را از نزدیک می بینند و با ظرفیت ها و استعداد کشور آشنا می شوند، قطعا می توانند با حداقل امکانات بیشترین بهره برداری را برای آینده کشور داشته باشند و در روند سازندگی نقش مهمی ایفا کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه امسال به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و این اردوهای جهادی شروع ویژه این جهاد است، اظهار داشت: حرکت به سمت جهاد اقتصادی باید در سالهای آینده ادامه پیدا کند و این نوع حرکتهای جهادی می تواند در آماده کردن زیر ساختها و عمران و آبادانی نقش مهمی ایفا کند.

سردار خراسانی با اشاره به توصیه مهم سازمان بسیج سازندگی به دانشجویان و طلاب جهادگر گفت: تقویت و توسعه فرهنگ مصرف در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته از مهمترین توصیه های ما به جهادگران بوده است.

وی تصریح کرد: تقویت آموزشهای بهداشت و سلامت که نقش مهمی در صرفه جویی منابع کشور دارد از دیگر اقداماتی است که دانشجویان جهادی در مناطق محروم انجام خواهند داد.



رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: دانشجویان جهادگر باید با آموزش به تولید کنندگان روستایی به تقویت فرهنگ تولید و درست زندگی کردن در سطح کشور کمک کردند.



