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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

خراسانی در گفتگو با مهر:

اعزام نیروهای جهادی به مناطق محروم موجب تربیت مدیران کارآمد می‌شود

اعزام نیروهای جهادی به مناطق محروم موجب تربیت مدیران کارآمد می‌شود

رئیس سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد که اعزام نیروهای جهادی به مناطق محروم موجب تربیت مدیران کارآمد برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و در آماده کردن زیر ساختها و عمران و آبادانی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش اردوهای جهادی در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت : اعزام نیروهای جهادگر به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و نفس حرکتهای جهادی موجب تربیت مدیران کارآمد برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و در دراز مدت تاثیر بسیاری در روند اداره کشور می گذارد.

وی افزود: جوانان و دانشجویانی که به مناطق محروم اعزام می شوند و سختی ها و مشکلات مردم را از نزدیک می بینند و با ظرفیت ها و استعداد کشور آشنا می شوند، قطعا می توانند با حداقل امکانات بیشترین بهره برداری را برای آینده کشور داشته باشند و در روند سازندگی نقش مهمی ایفا کنند.
 
رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه امسال به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و این اردوهای جهادی شروع ویژه این جهاد است، اظهار داشت: حرکت به سمت جهاد اقتصادی باید در سالهای آینده ادامه پیدا کند و این نوع حرکتهای جهادی می تواند در آماده کردن زیر ساختها و عمران و آبادانی نقش مهمی ایفا کند.
 
سردار خراسانی با اشاره به توصیه مهم سازمان بسیج سازندگی به دانشجویان و طلاب جهادگر گفت: تقویت و توسعه فرهنگ مصرف در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته از مهمترین توصیه های ما به جهادگران بوده است.
 
وی تصریح کرد: تقویت آموزشهای بهداشت و سلامت که نقش مهمی در صرفه جویی منابع کشور دارد از دیگر اقداماتی است که دانشجویان جهادی در مناطق محروم انجام خواهند داد.
 
رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: دانشجویان جهادگر باید با آموزش به تولید کنندگان روستایی به تقویت فرهنگ تولید و درست زندگی کردن در سطح کشور کمک کردند.

 
کد مطلب 1356951

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