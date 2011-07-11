افزایش حقوق 88 هزار بازنشسته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اعلام این مطلب گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران و در اجرای بند ( ج ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور رفع نابرابری و تبعیض از حقوق بازنشستگان و موظفین سال های 1388 و 1389 که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان در قیاس با حقوق بازنشستگان و موظفین سال های قبل کمتر بود ؛ با امتیازات جداول ذیل مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق ودوباره محاسبه و افزایش داده شد.

وی افزود: با توجه به محاسبات صورت گرفته میانگین افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سالهای 88 و89 درهنگام برقراری حدود 57 هزار تومان است.

عطاریان اظهار داشت: همچنین مبنای محاسبه امتیاز برای بازنشستگان مذکور گروه شغلی آنان در قانون نظام هماهنگ پرداخت در قبل ازبازنشستگی بوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: معوقات دو سال ناشی از اصلاح احکام هماهنگ سازی حقوق براساس اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درفیش حقوقی بازنشستگان سالهای 88و89 اعمال خواهد شد واین افراد می توانند مطالبات خود را ازبانک عامل دریافت کنند.

به گفته عطاریا ن احکام افزایش حقوق سایر بازنشستگان و موظفین هم به میزان 10 درصد صادرشده وما به التفاوت افزایش حاصله نیز با حقوق تیر ماه پرداخت خواهد شد.