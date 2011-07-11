شرکت توزیع نیروی برق و مجمع امور صنفی قزوین تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به منظور افزایش آگاهی و جلب مشارکت مشترکین تجاری در جهت استفاده بهینه از برق در بخش تجاری تفاهم نامه مشترکی بین شرکت توزیع نیروی برق و مجمع امور صنفی استان قزوین امضاء و مبادله شد.

اهداف کلی این تفاهم نامه اصلاح الگوی مصرف با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مشترکین بخش تجاری در زمینه مدیریت مصرف برق و عدم استفاده از لامپهای پر مصرف است.

در این تفاهمنامه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین سه هزار لامپ کم مصرف پربازده به مشترکین تجاری اهدا کرده و مجمع امور صنفی نیز متعهد شد تا اقدام لازم را در جهت جلب مشارکت واحدهای صنفی در استفاده نکردن از تجهیزات برقی پر مصرف به ویژه لامپ های مدادی، خیاری و رشته ای و دیگر لامپ های پر مصرف ترغیب کنند.

در این تفاهم نامه ترغیب و تشویق صنوف در استفاده محدود و به اندازه از لامپ های کم مصرف و تشویق مشترکین تجاری در استفاده از لامپهای فوق کم مصرف LED در ویترینها برای کاهش مصرف هم گنجانده شده است.