وضعیت تحقق و پیشرفت پروژه ها در البرز رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز در استانداری افزود: در زمینه گرفتن اعتبارات برای استان البرز تلاش زیادی می شود و نباید بگذاریم اعتبارات به شکل نامطلوبی هزینه شود و هدر رود..

وی ادامه داد: لازم است همه اعتباراتی که برای استان در زمینه های مختلف گرفته می شود، به بهترین نحو استفاده شود و حتی مبلغ ناچیزی از آن نیز به هدر نرود.

صیدایی عنوان کرد: لازم است دستگاه ها پروژه های خود را جلو ببرند و در زمان معین، تکمیل کنند ضمن اینکه در این زمینه، استفاده بهینه از اعتباراتت و بودجه اهمیت فراوانی دارد و تحققق آن از مشکلات می کاهد.

دستگاه ها باید در جلسات مربوطه، گزارش کار ارائه دهند

وی اظهار داشت: روند تغییرات پروژه ها رصد می شود ضمن اینکه دستگاه ها باید در جلسات مربوطه، گزارش کار ارائه دهند تا بفهمیم نسبت به جلسه قبلی، چه پیشرفتهایی حاصل شده است.

این مسئول افزود: سیستم مدیریتی استان البرز از محجموعه دستگاه های استان انتظار دارد که دراین زمینه به شکل جدی وارد عمل شوند و همکاری های مطلوبی را برای تحقق اهداف با استانداری داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری البرز اضافه کرد: در عین حال لازم است دستگاه ها گرفتن سهم اعتباری خود را پیگیری کنند و این امر به بهترین نحو انجام شود تا آثار مطلوبی به دنبال آن حاصل شود و از حجم مشکلات به کمک این امر بکاهیم.

خودارزیابی داشته باشیم

وی یادآور شد: لازم است خودارزیابی داشته باشیم تا بدانیم چه میزان از اهداف عملی شده و چه اقداماتی صورت گرفته است.

این مسئول گفت: در خصوص تامین اعتبار، همکاری سیستم بانکی نیز ضرورت دارد و در این خصوص از این سیستم انتظارات جدی داریم که انجام آنها پیگیری می شود.

صیدایی افزود: اگر اعتبارات پس از جذب به درستی مورد اسفاده قرار نگیرد، باید در قبال این امرجوابگو باشیم زیرا دراین خصوص مسئولیت جدی داریم.