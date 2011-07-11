خدمات ویژه در کتابخانه عمومی سامان دایر شد

مسئول کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کتابخانه برای تمام اعضای کتابخانه و مراجعین خدمات ویژه ای در نظر گرفته، اظهار داشت: کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان دارای17 هزار و 180 نسخه کتاب در همه زمینه های علمی، هنری، ادبیات، معارف و ... است.

جلال چلگردی با بیان اینکه بیشترین کتابهای کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده دینی هستند، بیان داشت: تعداد اعضای این کتابخانه بیش از یک هزار و 150 نفر است.

وی با بیان اینکه سه نفر نیروی کار در این کتابخانه به درخواستهای عضوها رسیدگی می کنند، اذعان داشت: از ویژگیهای کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده اینترنت پر سرعت و اجرای طرح کتاب من است که اعضا هر کتاب دلخواه که نیازداشته باشند و در کتابخانه وجود نداشته باشد با درخواست کردن کتاب از مسئولان ظرف یک هفته کتاب خریداری و در اختیار اعضا قرار داده می شود.

مسئول کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان تصریح کرد: ساعت کاری این کتابخانه از هشت صبح الی 18 و 30 دقیقه عصر است.