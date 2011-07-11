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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

خدمات ویژه در کتابخانه عمومی سامان دایر شد

خدمات ویژه در کتابخانه عمومی سامان دایر شد

سامان - خبرگزاری مهر: کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان برای مراجعین خود خدمات ویژه ای در نظر گرفته است.

مسئول کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کتابخانه برای تمام اعضای کتابخانه و مراجعین خدمات ویژه ای در نظر گرفته، اظهار داشت: کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان دارای17 هزار و 180 نسخه کتاب در همه زمینه های علمی، هنری، ادبیات، معارف و ... است.

جلال چلگردی با بیان اینکه بیشترین کتابهای کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده دینی هستند، بیان داشت: تعداد اعضای این کتابخانه بیش از یک هزار و 150 نفر است.
 
وی با بیان اینکه سه نفر نیروی کار در این کتابخانه به درخواستهای عضوها رسیدگی می کنند، اذعان  داشت: از ویژگیهای کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده اینترنت پر سرعت و اجرای طرح کتاب من است که اعضا هر کتاب دلخواه که  نیازداشته باشند و در کتابخانه وجود نداشته باشد با درخواست کردن کتاب از مسئولان ظرف یک هفته کتاب خریداری و در اختیار اعضا قرار داده می شود.
 
مسئول کتابخانه عمومی شهید جعفر زاده سامان تصریح کرد: ساعت کاری این  کتابخانه از هشت صبح الی 18 و 30 دقیقه عصر است.
کد مطلب 1356983

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