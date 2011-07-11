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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

مدیر کل وزارت علوم:

ورزشهای همگانی در دانشگاهها گسترش می یابد

ورزشهای همگانی در دانشگاهها گسترش می یابد

مدیرکل امور دانشجویی وزارت علوم گفت: گسترش ورزش های همگانی و تفریحی نه تنها دانشجویان بلکه باید همه اقشار جامعه دانشگاهی را در بر گیرد تا بتوانیم شاهد فواید ارزنده آن در دانشگاه ها باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بذرافشان در افتتاحیه اولین المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امروز جوانان تحصیل کرده ما هوشیارند و گام به گام مراحل عالیه تحصیلی و پیشرفت را پشت سر می گذارند که این مهم فقط به زمینه های علمی محدود نمی شود.

وی درخصوص گسترش ورزش در جامعه اظهار داشت: گسترش ورزش فرایندی است که به سبب آن فرصت های ایده آل، فرایندها و شیوه های فعالیت تقویت شده و همه گروه های خاص تشویق به ورزش و تفریح می شوند و امروز این موضوع به عنوان عاملی جهت گسترش و تقویت اخلاق اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه محسوب می شود.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ضمن تاکید بر نقش دانشجویان در آینده کشور گفت: دانشجویان به عنوان جوانان آینده ساز کشور و نمایندگان جامعه دانشگاهی نقش اساسی و مهمی در اشاعه فرهنگ اسلامی ایفا می کنند و ورزش به سهم خود می تواند موجبات تسریع این روند را فراهم آورد.

وی در پایان با اشاره به گسترش ورزش های همگانی و تفریحی اظهار داشت: امروزه به دلیل افزایش جمعیت دانشجویی کشور، تنوع سلیقه ها و خواسته های آنها در زمینه فعالیت های ورزشی و گرایش به رشته های متنوع ورزشی، مدیران دانشگاه ها باید بستر مناسبی جهت توسعه ورزش همگانی و تفریحات سالم فراهم کنند تا موجبات ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به یک جامعه سالم محقق شود.

اولین المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان سراسر کشور با حضور 39 دانشگاه وموسسه آموزش عالی در رشته های دو ومیدانی، طناب زنی، تیراندازی با تیر و کمان و دوچرخه سواری از تاریخ 19 الی 21 تیر ماه سال جاری در دانشگاه محقق اردبیلی در حال برگزاری است.

کد مطلب 1356984

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