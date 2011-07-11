ورزشهای همگانی در دانشگاهها گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بذرافشان در افتتاحیه اولین المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امروز جوانان تحصیل کرده ما هوشیارند و گام به گام مراحل عالیه تحصیلی و پیشرفت را پشت سر می گذارند که این مهم فقط به زمینه های علمی محدود نمی شود.

وی درخصوص گسترش ورزش در جامعه اظهار داشت: گسترش ورزش فرایندی است که به سبب آن فرصت های ایده آل، فرایندها و شیوه های فعالیت تقویت شده و همه گروه های خاص تشویق به ورزش و تفریح می شوند و امروز این موضوع به عنوان عاملی جهت گسترش و تقویت اخلاق اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه محسوب می شود.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ضمن تاکید بر نقش دانشجویان در آینده کشور گفت: دانشجویان به عنوان جوانان آینده ساز کشور و نمایندگان جامعه دانشگاهی نقش اساسی و مهمی در اشاعه فرهنگ اسلامی ایفا می کنند و ورزش به سهم خود می تواند موجبات تسریع این روند را فراهم آورد.

وی در پایان با اشاره به گسترش ورزش های همگانی و تفریحی اظهار داشت: امروزه به دلیل افزایش جمعیت دانشجویی کشور، تنوع سلیقه ها و خواسته های آنها در زمینه فعالیت های ورزشی و گرایش به رشته های متنوع ورزشی، مدیران دانشگاه ها باید بستر مناسبی جهت توسعه ورزش همگانی و تفریحات سالم فراهم کنند تا موجبات ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به یک جامعه سالم محقق شود.

اولین المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان سراسر کشور با حضور 39 دانشگاه وموسسه آموزش عالی در رشته های دو ومیدانی، طناب زنی، تیراندازی با تیر و کمان و دوچرخه سواری از تاریخ 19 الی 21 تیر ماه سال جاری در دانشگاه محقق اردبیلی در حال برگزاری است.