11 تصویر؛ از سر سوخته دیکتاتور تا مسافری از جنوب سودان!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تبعات تقسیم سودان و تشکیل سودان جنوبی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ تفاوت مسئله فلسطین و سودان برای غرب!

روزنامه الوطن عربستان امروز به تفاوت نگاه غرب به سودان و مسئله فلسطین اشاره دارد. بر این اساس، در نگاه منفعت جویانه غرب سودان به علت منابع نفتی سرشار در مناطق جنوبی اولویت نخست را دارد و آنان وقتی برای بررسی مسائلی همچون تشکیل کشور مستقل فلسطین ندارند.

سر سوخته دیکتاتور

روزنامه الرایه قطر به ظاهر شدن "عبدالله صالح" دیکتاتور یمن بر صفحات تلویزیونی پس از انجام 8 عمل جراحی اشاره دارد. وی در پی حمله اخیر کاملا از ناحیه سر و دست و صورت دچار سوختگی شدید شده است.

تولد ناخواسته سودان جنوبی

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به ایجاد دو کشور سودان شمالی و سودان جنوبی در پی تقسیم این کشور بزرگ عربی آفریقایی اشاره دارد که البته چندان مورد خوشایند کشور شمالی نبوده است.

اختلافات گازی

روزنامه النهار لبنان به اختلافات گازی میان لبنان، قبرس و رژیم صهیونیستی در قبال منابع گازی مشترک در دریای مدیترانه اشاره دارد.

مشکل اصلی آشتی ملی فلسطین؛ کرسی نخست وزیری

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری مشکل اصلی نهایی شدن آشتی ملی فلسطین را در اختلافات فتح و حماس در مسئله انتخاب نخست وزیر دولت وحدت ملی دانسته است.

تولد کشور جدید

روزنامه المستقبل لبنان امروز به تبعات تقسیم سودان اشاره دارد. بر این اساس، سودان شمالی همچون مادری نگران وضعیت نوزاد تازه متولد شده خود، سودان جنوبی است.

نجات سودان؛ دو تیکه اش کن!

روزنامه الشرق الاوسط امروز تبعات تقسیم سودان را بسیار سنگین دانسته که البته با طرح آمریکا و دیگر کشورهای غربی در قلب آفریقا به اجرا درآمد.

مسافری از جنوب سودان

روزنامه الرایه قطر امروز به صورت طنزآمیز مسئله تقسیم سودان را مطرح کرده است. بر این اساس، پدر یک خانواده که سودان جنوبی سفر کرده در حالی که تا سودان شمالی یک قدم هم فاصله ندارد، به همسر خود تاکید می کند که مواظب اهل و عیال باشد.

جدایی جنوب سودان؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

گفتگو با مخالفان در جهان عرب؛ بدون شرح

البیان امارات