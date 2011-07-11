به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری معاون باشگاه استقلال که بعدازظهر امروز دوشنبه مقابل ساختمان باشگاه با خبرنگاران مواجه شده بود با بیان اینکه برای برگزاری نشستی با سیدمهدی رحمتی باشگاه را ترک می کند از احتمال قطعی شدن وضعیت این بازیکن در روز سه شنبه خبر داد.

براساس این گزارش، امروز دوشنبه نشستی بین مسئولان باشگاه استقلال و دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار خواهد شد تا حرف های پایانی مطرح شود. در صورت توافق نهایی قرار است سیدمهدی رحمتی روز سه شنبه با حضور در محل هیئت فوتبال استان تهران قراردادش را با استقلال ثبت کند.