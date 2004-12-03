85 درصد جوانان بيكار مهارت فني و حرفه اي ندارند

دكتر رحيم عبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: اختصاص اين بخش از جمعيت به گروه بيكاران كشور در حالي است كه بر اساس آخرين آمار 2 ميليون و 290 هزار و 649 هزارو 796 نفر از اين جمعيت را جوانان گروه سني 15 تا 29 سال تشكيل مي دهند .

وي گفت : با وجود اينكه بخشي از بيكاران كشور را فارغ التحصيلان سطوح مختلف دانشگاهها تشكيل مي دهند اما در اين ميان چاره انديشي براي پشت كنكوري ها فاقد مهارت براي ورود به عرصه اشتغال ضروري تر است لذا روي آوري و بازنگري در آموزش هاي فني و حرفه اي يكي از راههاي پيشنهادي و جذف جوانان به كسب مهارت و راهيابي به جامعه شاغل كشور محسوب مي شود و گذراندن دورهاي آموزش در اين امر مي تواند بسيار موثر باشد.

وي گفت : با توجه به اينكه كسب مهارت و آموزشهاي فني و حرفه اي در شاخه هاي متعددي از رده هاي شغلي قابل گسترش است بايد به اين امر توجه ويژه اي شود .

وي تصريح كرد : در مورد ميزان اهميت مهارت و حرفه براي يافتن شغل مناسب ، 2/74 درصد از پاسخگويان بر اين اعتقادند كه كسب يك تخصص در يافتن شغل مناسب تاثير بسزايي دارد .

وي خاطر نشان كرد : افرادي كه دوره هاي آموزشي را سپري مي كنند به طور حتم در مدت زمان كوتاه تري وارد بازار كار مي شوند.