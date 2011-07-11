به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پناهی روا قبل از ظهر دوشنبه در دومین نشست منطقه ای نمایندگان مجلس دانش آموزی در مشهد، گفت: کشورهای آلمان و ژاپن دارای مجلس جوانان هستند و ایران تنها کشوری است که مجلس دانش آموزی دارد.

وی با توجه به اینکه نمایندگان یونیسف، یونسکو و سفرا در صحن علنی این مجلس دعوت می شوند، بین المللی شدن آن را بهترین دستاورد ارتباطی بین کشورهای همجوار و اسلامی، برای جمعیت 12 و نیم میلیون نفری دانش آموزان کشور دانست.

پناهی روا با اشاره به اینکه این مجلس پنجمین دوره تشکیل خود را پیش رو دارد، افزود: این نهاد صنفی - مشورتی در سال 80 با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به صورت دو ساله با 4جلسه علنی 6 ماهه گشایش یافت.

وی گفت:این مجلس طبق آیین نامه دارای 7 تن هیئت رییسه و150 عضو از سراسر کشور است.

وی با بیان این که 78 تن از اعضا را پسران و بقیه را دختران دانش آموز مقطع متوسطه تشکیل داده که به صورت افتخاری از مدارس سپس منطقه و استان به کشور راه یافته اند، تصریح کرد: بحث و بررسی مسایل دانش آموزی، تبادل نظر و ارائه راهکارهای تربیت بدنی، اخلاقی و دینی دانش آموزان، همچنین چگونگی بهینه سازی روابط انسانی در مدرسه، از جمله 13 وظیفه اصلی نمایندگان است که در قانون آیین نامه مجلس مشخص است.

پناهی روا اظهار داشت: قبل از تشکیل جلسه علنی،استانهای همجوار به صورت قطبی گرد هم آمده تا نتیجه واحدی را به مجلس اصلی ارائه کنند.

وی گفت: از 18 تیر تا 4 مردادماه در 5 منطقه کشور که هر منطقه 6 استان شرکت کننده دارد، جلسات هماهنگی به اتفاق مدیران سازمانهای دانش آموزی و مسئولان دبیرخانه تشکیل می شود.

پناهی روا مهمترین دستاورد جلسه قطبی مشهد را که با شرکت نمایندگان خراسانهای شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران تشکیل شد ، بررسی و تصویب سند مهندسی فرهنگی و راهکارهای تقویت بصیرت و مبازه علیه جنگ نرم معرفی کرد.

وی تغییر آیین نامه داخلی این مجلس را از دیگر موضوعات مجمع قطبی شمال شرق خواند و گفت: در مجلس 5 اسفند 89 مصوب شد اعضای هیئت رئیسه مجلس، مشاوران معاون اول رییس جمهور باشند و تمامی اعضا با پیشنهاد سردارمومنی رئیس پلیس کشور، حکم همیار پلیس را دریافت کردند.

پناهی روا با بیان اینکه رئیس کنونی این مجلس از استان مرکزی انتخاب شده است، افزود: هدف اصلی مجلس دانش آموزی تربیت جوانان نخبه و مدیران آینده ای است که به صورت افتخاری، سخنگوی مسائل و مشکلات دانش آموزان استان خود هستند.

وی یکی از مشکلات این مجلس را عدم آشنایی سایر دانش آموزان و کمبود موج تبلیغات آن دانست و گفت: با راه اندازی سایت مربوطه و همکاری رسانه ها، در صدد رفع این نارسایی هستیم.

پناهی روا در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات و طرحهای ارائه شده از سوی نمایندگان دانش آموزان کشور یاد آور شد: هر چند هدف اصلی این مجلس بیان مشکلات مدارس از زبان خود دانش آموزان وتربیت مدیران آینده است، اما لوایح پیشنهادی در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرد.

وی راهکارهای بررسی بحران هویت در جوانان، بحران کنکور،مبارزه با اعتیاد و رفتارهای پر خطر در مدارس و ایجاد شهرک های علمی را از جمله مهمترین مصوبات مجلس های دانش آموزی قبل دانست.

محمد ابراهیم محمدی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز تاکید کرد: نمایندگان این مجلس باید نخبه، خلاق، پرسشگر و صاحب ایده و نظر باشند و این مهم مگر با مطالعه، دینداری و ارتباط با سایر دانش آموزان میسر نمی شود.

وی گفت: برنمایندگان لازم است مشکلات دانش آموزان مناطق غیر برخوردار استانهای خویش را شناسایی و مطالبات خود را در آن مسیر سوق دهند.

محمدی نمایندگان دانش آموزی را به غنای معنوی، ورزش برای شادابی و مطالعه فرا خواند و افزود:اگر اطلاعات شما به روز باشد و مهارتهای علمی خود را افزایش دهید، قلمهایتان به کار خواهد افتاد، در غیر این صورت امکان حضور در مجامع را به لحاظ کمبود فهم علمی نخواهید داشت.

وی از رئیس دبیرخانه این مجلس خواست ،چشم انداز آینده این مجمع را روشن و دست یافتنی ساخته و امکان پیگیری مصوبات را برای به سامان رساندن ایده ها و نظرات نخبگان کشور فراهم آورد.