محورهای همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه شورای فنی استان افزود: بررسی جامعیت مقررات ملی ساختمان و لزوم تدوین مقررات استانی، اثرات اجرای مقررات ملی ساختمان در اقلیم های متفاوت کشور، ملاحظات اقلیمی و منطقه ای در طراحی و اجرا، بررسی همگامی و هماهنگی ساخت وساز بومی و سنتی با مقررات ملی ساختمان از محورهای این همایش است.
وی همچنین بومی سازی تکنولوژی نوین در ساخت وساز، تاثیرات عوامل محیطی، اقلیمی و بهره برداران ساختمان در نوع ساخت و ساز، بررسی راهکار های بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم های مختلف کشور، بررسی نحوه کنترل وساز و کارهای نظارتی لازم در صورت تدوین مقررات بومی ساختمان، بررسی لزوم استفاده از مصالح بومی هر استان در ساخت و سازها از دیگر محورهای همایش عنوان کرد.
دادبود با تاکید بر برگزاری هرچه مطلوبتر این همایش گفت: با توجه به ظرفیت ها و توانایی های استان، این امر مستلزم همکاری همه جانبه نهادهای مختلف استان است.
وی اظهار داشت: پیشرفت علوم مهندسی در رشته های مختلف و وارد شدن تکنولوژی نوین در صنعت ساختمان ، کمی از دغدغه های پیش رو که از ضعف در ایمنی ساختمانها ناشی می گردد را پوشش داده است.
گفتنی است ارائه دهندگان مقالات وعلاقه مندان به شرکت در همایش می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی همایش http://www.lnbr.ir تاتاریخ یکم مرداد ماه اقدام کنند.
این همایش با همکاری حوزه معاونت عمرانی استانداری گلستان ،اداره کل مسکن وشهر سازی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان وبا مشارکت وحمایت معاونت امور مسکن و ساختمان و دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در 16 و17 شهریور ماه در گرگان برگزارمی شود.
نظر شما