محورهای همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه شورای فنی استان افزود: بررسی جامعیت مقررات ملی ساختمان و لزوم تدوین مقررات استانی، اثرات اجرای مقررات ملی ساختمان در اقلیم های متفاوت کشور، ملاحظات اقلیمی و منطقه ای در طراحی و اجرا، بررسی همگامی و هماهنگی ساخت وساز بومی و سنتی با مقررات ملی ساختمان از محورهای این همایش است.

وی همچنین بومی سازی تکنولوژی نوین در ساخت وساز، تاثیرات عوامل محیطی، اقلیمی و بهره برداران ساختمان در نوع ساخت و ساز، بررسی راهکار های بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم های مختلف کشور، بررسی نحوه کنترل وساز و کارهای نظارتی لازم در صورت تدوین مقررات بومی ساختمان، بررسی لزوم استفاده از مصالح بومی هر استان در ساخت و سازها از دیگر محورهای همایش عنوان کرد.

دادبود با تاکید بر برگزاری هرچه مطلوبتر این همایش گفت: با توجه به ظرفیت ها و توانایی های استان، این امر مستلزم همکاری همه جانبه نهادهای مختلف استان است.



وی اظهار داشت: پیشرفت علوم مهندسی در رشته های مختلف و وارد شدن تکنولوژی نوین در صنعت ساختمان ، کمی از دغدغه های پیش رو که از ضعف در ایمنی ساختمانها ناشی می گردد را پوشش داده است.