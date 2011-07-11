نمایشگاه الگوهای پوشش اسلامی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران در استانداری با اشاره به اجرای طرح امنیت اخلاقی گفت: عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی از جرم های مشهود است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضا وظیفه برخورد با آن را دارد اما لازمه اجرایی شدن آن اقدامات فرهنگی برای مهیا شدن بسترهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و اگاهی بخشی عموم مردم به فضیلت های آن است.

وی تاکید کرد:‌ ائمه جمعه استان مصادیق عدم رعایت عفاف و حجاب را به اصناف و فرمانداران تذکر دهند تا مورد پیگیری و اصلاح قرار گیرد.

طاهایی با بیان اینکه در هفته زن سال جاری اقدامات مثمرثمری از سوی اداره کل امور بانوان و خانواده استان انجام شد تصریح کرد: افتتاح سایت عفاف از جمله کارهای شاخصی بود که به دنبال خلاء بین المللی در خصوص عفاف و حجاب در فضای اینترنتی انجام شد که جا دارد به منظور غنی تر کردن محتوی آن از اساتید و علمای برجسته کشور استفاده شود.

استاندار مازندران اذعان کرد: آنچه در جامعه های اسلامی اهمیت دارد بازگویی درست مفاهیم اسلامی است که لازمه اش بازخوانی اسلامی است.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده استان با اشاره به طرح الگوی پوشش مناسب اسلامی ویژه کارکنان ادارات که در جلسه کارگروه مطرح شد گفت: هیچ کس حق ندارد، بنده ای را نسبت به انچه که به فرمان خداوند مباح است منع کند بنابراین استفاده از رنگ هایی که با نظر علما و فقها در شرع مجاز است در محیط های اداری بلامانع است.

طاهایی عنوان کرد: برخی از مشکلات و مسائل در ادارات به فضای فیزیکی محیط اداری مربوط می شود که انتظار است مدیران در خصوص رعایت عفاف و حجاب در ادارات دولتی و غیر دولتی احساس مسئولیت داشته و اهتمام خویش را جهت ایجاد بستر مناسب برای اجرای تمامی مفروضات دینی به کار گیرند.

استاندار مازندران تاکید کرد: اداره کل امور بانوان و خانواده استان در خصوص برپایی نمایشگاه الگوهای مناسب پوشش اسلامی در استان اقدام کند.

بخشنامه الگوی پوشش اسلامی قدمتی 70 ساله دارد

زهرا شرف الدین، مدیرکل امور بانوان و خانواده استان با انتقاد از مدیرانی که تا کنون نسیت به اجرای دوره های آموزشی عفاف و حجاب ویژه کارکنان زیر مجموعه خود اقدام نکرده اند گفت: این اداره کل آمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی عفاف و حجاب و پاسخگویی به شبهات پیرامون آن برای کارکنان و سایر قشرهای جامعه را دارد.

وی با اشاره به عنایت در خور تحسین دولت در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه گفت: بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در این راستا گام برداشته اند که انتظار است به منظور جلوگیری از موازی کاری، تمامی این اقدامات به صورت منسجم در استان صورت گیرد.

شرف الدین گفت: با توجه به اینکه آخرین بخشنامه الگوی مناسب پوشش اسلامی ویژه کارکنان ادارات مربوط به دهه هفتاد می باشد، طرح پیشنهادی جدیدی برای پوشش اسلامی ویژه کارکنان ادارات تهیه شد که در صورت تصویب برای طرح در شورای فرهنگ عمومی استان ارسال خواهد شد.