به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بخش تراپ جام جهانی اسلوونی پس از دو روز رقابت میان 151 ورزشکار مرد و 80 تیرانداز مرد در شهر "ماریبور" به پایان رسید. در این مسابقات که جنبه کسب سهمیه المپیک لندن را دارد سه سهمیه در بخش زنان و سه سهمیه در بخش مردان در رشته تراپ از رشته های اهداف پروازی توزیع شد که با توجه به اینکه نفرات اول تا ششم پیش از این موفق به کسب این سهمیه شده بودند این مجوز ها ازآن نفرات هفتم تا نهم شد.

در پایان مسابقات بخش تراپ مردان امیر ابری لواسانی از ایران با 118 امتیاز در رده سی و چهارم جهان ایستاد. نریمان نیکخو با 116 امتیاز شصت و یکم شد و بابک یگانه با 113 امتیاز در رده نودو پنجم قرار گرفت. مسلم میرمحمد دیگر تیرانداز کشورمان هم تنها در بخش رکوردگیری شرکت کرد و با امتیاز 114 به کار خود پایان داد.

در تراپ زنان نرگس رنجبر با 65 امتیاز عنوان چهلم را بدست آورد. فاطمه امیربهزادی با 60 امتیاز شصت و هفتم و بهاره جهاندار با 58 امتیاز عنوانی بهتر از هفتاد و سوم را از آن خود نکردند. در ادامه این مسابقات فردا تیراندازان پروازی کشورمان در ماده تراپ دوبل مردان به رقابت می پردازند.

جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی اسلوونی جنبه انتخابی المپیک دارد و تا 25 تیرماه در شهر "ماریبور" پیگیری می شود.