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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

سومین دوره آموزشی مدیران تاکسیرانی کشور در سنندج آغاز شد

سومین دوره آموزشی مدیران تاکسیرانی کشور در سنندج آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سومین دوره آموزشی مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی سراسر کشور با حضور رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره آموزشی مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی کشور ظهر دوشنبه و با حضور محمد  رویانیان  و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در مجتمع فرهنگی فجر سنندج آغاز به کار کرد.

در این مراسم همچنین جمعی از مدیران ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور و معاون شهرداری های سازمان همیاری شهرداری های کشورحضور داشتند و در ابتدای مراسم که با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شد شهردار سنندج سخنرانی کرد و از مشکلات مختلف حوزه حمل و نقل درون شهری سنندج  سخن گفت.

در ادامه این مراسم رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور نیز در خصوص وضعیت فعلی کشور در حوزه حمل و نقل عمومی و لزوم ساماندهی وضعیت تاکسی های درون شهری و ایجاد سیستم های نظارتی در این بخش تاکید کرد.

حمید رضا صارمی معاون شهرداری های سازمان همیاری شهرداری های کشور نیز در نشست افتتاحیه این دوره آموزشی سخنرانی کرد و در ادامه نیز نشست های تخصصی این دوره  آغاز شد.

رویانیان قرار است بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک و کمیته حمل و نقل سوخت استان کردستان نیز شرکت کند.

سومین دوره آموزشی مدیران عامل سازمان تاکسیرانی های سراسر کشور به مدت سه روز به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.
 

کد مطلب 1357052

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