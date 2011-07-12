به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استیل آذین پس از توافق نهایی، با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست. اشجاری در پایان لیگ نهم از تیم ذوب‌آهن اصفهان به تیم استیل آذین پیوسته بود اما پس از یک فصل پرحاشیه و ناموفق، تصمیم گرفت فوتبالش را بار دیگر در یک تیم اصفهانی پیگیری کند. وی با نظر لوکا بوناچیچ به جمع نفرات سپاهان اضافه شده و فردا چهارشنبه برای حضور در اردوی این تیم در ترکیه راهی این کشور می‌شود.

اشجاری در مورد حضورش در سپاهان گفت: خوشحالم که بار دیگر به اصفهان بازگشتم. امیدوارم در سپاهان باز هم بتوانم روزهای خوبی که در فوتبال اصفهان داشتم، را تجربه کنم.

وی خاطرنشان کرد: حضور در سپاهان برای هر بازیکنی آرزو است. این باشگاه حرفه‌ای ترین باشگاه ایران است که در طول سال‌های اخیر روند رو رشدی در ایران و آسیا داشته و قهرمانی‌ها و افتخارات متعدد این باشگاه موید این ادعاست.

همچنین دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از انجام توافقات نهایی، قرارداد خود را با زردپوشان اصفهانی برای یک فصل منعقد کرد. وی سابقه 2 فصل حضور در سپاهان، قهرمانی با زرد پوشان در لیگ نهم، حضور در تیم ملی و چند دوره شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه خود دارد.

لوکا بوناچیچ سرمربی سپاهان و "تونچی" مربی دروازه‌بان‌های این تیم با توجه به شناخت فنی از این بازیکن و پیشینه‌اش، وی را به عنوان گزینه نخست دروازه‌بانی سپاهان از مدیریت باشگاه درخواست کرده بودند.

احمدی در خصوص بازگشتش به سپاهان گفت: فصل گذشته قلبا دوست نداشتم از سپاهان و اصفهان بروم ولی شرایطی بوجود آمد که علیرغم میل باطنی‌ام از این تیم جدا شدم و امیدوارم در حضور دوباره‌ام در این تیم بتوانم سال‌ها در اصفهان و هواداران متعصب سپاهان بمانم.

احمدی ادامه داد: سپاهان همیشه یک مدعی تمام عیار است و همه باید سعی کنیم تا این تیم از همه مسابقات به ویژه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان و ادامه این رقابت‌ها سربلند بیرون بیاید.

پیش از این محرم نویدکیا، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، احمد جمشیدیان، حسین پاپی، هاشم بیگ‌زاده، فابیو جانواریو، مهدی کریمیان و مهدی جعفرپور قراردادشان را با سپاهان تمدید کردند و سیدمهدی سیدصالحی، فرزاد حاتمی، ابوالحسن جعفری، هادی تامینی هم در فصل نقل و انتقالات به این تیم اضافه شدند.