کارگاه پیشگیری از اعتیاد با طرح اجتماع محور در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه سه روزه پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور با حضور کارشناسان پیشگیری بهزیستی البرز و مسئولان کانونهای غیردولتی پیشگیری ازاعتیاد استان البرز درسالن اجتماعات بهزیستی البرز برگزار شد.

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان البرز در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: به همت معاونت پیشگیری بهزیستی استان البرز این کارگاه سه روزه با عنوان پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور برای مدیران و کارشناسان انجمن های خصوصی کرج ساوجبلاغ و نظر آباد از17 شروع و تا 20تیر ماه ادامه خواهد داشت.

سیده معصومه توکلی ثانی تشریح کرد : طرح اجتماع محور، طرحی است که با همکاری اعضای جامعه برای فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد انجام می شود و مراحل اجرای آن شامل تشکیل تیم محلی، نیازسنجی، دارایی سنجی، تعیین هدف، اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا و در نهایت پایش و ارزشیابی است.

وی درخاتمه با بیان این مطلب که فعالیتهای مشارکتی حس مسئولیت پذیری و تاثیر گذاری را در اجتماع افزایش خواهد داد، افزود: فعالیتهای مشارکتی، تسهیل گری در فعالیتهای گروهی، معرفی طرح اجتماع محور درمحیط کار، محله ها، مهد ای کودک و آشنایی با مهارتهای زندگی از جمله اهداف و موضوعات قابل بحث این کارگاه سه روزه است که شرکت کنندگان پس از گذراندن این کارگاه آموزشی می توانند طرح اجتماع محور را درمکان های مورد نیاز اجرا نمایند.

تدریس مباحث این کارگاه بر عهده سیده معصومه توکلی ثانی، فخرالسادات کهن دانی وایرج ندایی، کارشناسان معاونت پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان البرز بود.