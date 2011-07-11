به گزارش خبرنگار مهر،محمد صفری ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار قاین اظهار داشت: فعالیت‌های دولت و نظام برای توجه به مردم بسیار مورد اهمیت است.

وی بر تلاش بیشتر در رفع مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: باید برای رفع مشکلات مردم با تمام توان تلاش کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی به صدور 10 هزار و 153 فقره سند در سطح استان طی گذشته اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد یک هزار و 814 فقره سند مالکیت تک برگی(الکترونیکی) در واحد های استان بوده است.

وی در خصوص طرح کاداستر شهری در این استان نیز تصریح کرد: از 25 شهر موجود در سطح استان تعداد 12 شهر وارد بانک شده که در این راستا نقشه برداری زمینی انجام و نقشه های مورد نظر تهیه شده است.

صفری همچنین از ورود هفت شهر دیگر این استان به بانک تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: دو شهر باقی مانده نیز تا پایان سال کار نقشه برداری آن به اتمام خواهد رسید.

فرماندار قاین نیز گفت: فلسفه وجودی نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت‌ رسانی به مردم به ویژه در مناطق محروم است.

غلامعلی حبیبی ‌منش با اشاره به فعالیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بر تعامل و همدلی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: همه باید در راستای رفع مشکلات مردم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع تلاش کنیم.

وی فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی را خدمت‌رسانی به مردم دانست و گفت: ما مدیران در این راستا لازم است همکاری مناسبی داشته باشیم.

فرماندار قاین با اشاره به پیشرفت رو به رشد و چشمگیر مسکن مهر این شهرستان که در کشور رتبه اول را کسب کرده است، خواستار تسریع در صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان شد .