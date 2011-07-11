روزانه 50 هزار نفر مسافر در شهر سنندج جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار سومین دوره آموزشی مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی سراسر کشور که به مدت سه روز در سنندج برگزار می شود، اظهار داشت: در حال حاضر روزانه بالغ بر 50 هزار نفر مسافر توسط سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری در سنندج اعم از اتوبوس و تاکسی جابجا می شود.

وی با اشاره به اینکه حمل و نقل درون شهری با روند افزایش و توسعه جدی در سراسر کشور روبه رو است، بیان کرد: سه هزار و 200 تاکسی و دو هزار و 317 وانت بار در قالب 148 شرکت حمل و نقل در شهر سننج ساماندهی شده اند و به صورت شبانه روزی به مردم این شهر خدمت رسانی می کنند.

شهردار سنندج معضل اصلی کلان شهرها در کشور را ترافیک سنگین عنوان کرد و افزود: وظیفه شهر داری کم کردن راه بندان و گره های ترافیکی در شهرهاست که در این راستا انتظار می رود سایر دستگاه های و سازمان های مسئول در این بخش همکاری مناسبی با شهرداری ها داشته باشند.

حسام شریعتی با بیان اینکه در شهر سنندج توسعه و احداث راه های جدید باعث کاهش جدی ترافیک می شود، افزود: نیاز به استفاده ازچراغ راهنمایی، توسعه و تعریض معابر شهری، ترابری هوشمند، وضع قوانین برای برخورد با افراد خاطی و تشویق افرادی که قوانین و مقررات را رعایت می کنند، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال محدودیت ترافیکی از جمله مسائلی است که باید رعایت شود .

شهردار سنندج با اشاره به پرداخت یارانه 960 میلیون تومان در بخش خصوصی به اتوبوسرانی سنندج، اظهار داشت: این شهرستان با 157 اتوبوس در قالب 60 دستگاه خصوصی و 97 دستگاه حمل و نقل عمومی شهری اقدام به جابه جایی مسافران درون شهری می کند.

وی در پایان یادآورشد: 500 میلیون تومان اعتبار برای هزینه های اصلاحی و 400 میلیون هزینه تجهیز وسایل راهنمایی درون شهری در نظر گرفته شده است.

سومین دوره آموزشی مدیران عامل سازمان تاکسیرانی های سراسر کشور به مدت سه روز به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.

