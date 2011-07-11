به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان اظهار داشت: برنامههای روز نیمه شعبان با قرائت پیام آیت الله مکارم شیرازی در شب نبمه شعبان آغاز میشود.
حجت الاسلام مرتضی وافی با اشاره به مراسم احیای شب نیمه شعبان گفت: پس از قرائت پیام مراسم احیای نیمه شعبان از ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد نیمه شعبان همزمان با سایر مساجد استان قم با قرائت زیارت جامعه کبیر آغاز میشود.
وی در ادامه افزود: حجت الاسلام میزرا محمدی به عنوان سخنران و برگزار کننده احیای شب نیمه شعبان به قرائت دعا و زیارت میپردازد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در ادامه بیان داشت: مراسم سخنرانی و مولودی خوانی این روز نیز از ساعت ۱۱ صبح روز میلاد تا نماز ظهر و عصر برقرار خواهد بود و پس از اقامه نماز نیز مراسم مولودی خوانی ادامه خواهد داشت.
وی برگزاری مراسم افتتاحیه چلچراغ را از دیگر برنامههای این روز عنوان کرد و گفت: در این طرح ۴۰ مسجد دراستان انتخاب شده بودند که در این مساجد ۴۰ نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی برپا میشود که در روز نیمه شعبان از افتتاح این طرح خواهد بود.
وافی افتتاح مرکز قرآن و عترت مسجد مقدس جمکران، افتتاح مجتمع شهری دیجیتال، رونمایی از سایت GMCU. IR جهت اطلاع رسانی از فعالیتهای مسجد جمکران و افتتاح بزرگترین شبکه ارتباط جوانان در کشور را از دیگر برنامههای روز نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران عنوان کرد.
با پیام آیت الله مکارم؛
ویژه برنامههای روز نیمه شعبان در مسجد جمکران آغاز میشود
قم - خبرگزاری قم: ویژه برنامههای روز نیمه شعبان با پیام آیت الله مکارم شیرازی در مسجد مقدس جمکران آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان اظهار داشت: برنامههای روز نیمه شعبان با قرائت پیام آیت الله مکارم شیرازی در شب نبمه شعبان آغاز میشود.
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