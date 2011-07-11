به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان اظهار داشت: برنامه‌های روز نیمه شعبان با قرائت پیام آیت الله مکارم شیرازی در شب نبمه شعبان آغاز می‌شود.



حجت الاسلام مرتضی وافی با اشاره به مراسم احیای شب نیمه شعبان گفت: ‌پس از قرائت پیام مراسم احیای نیمه شعبان از ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد نیمه شعبان همزمان با سایر مساجد استان قم با قرائت زیارت جامعه کبیر آغاز می‌شود.



وی در ادامه افزود: حجت الاسلام می‌زرا محمدی به عنوان سخنران و برگزار کننده احیای شب نیمه شعبان به قرائت دعا و زیارت می‌پردازد.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در ادامه بیان داشت: مراسم سخنرانی و مولودی خوانی این روز نیز از ساعت ۱۱ صبح روز میلاد تا نماز ظهر و عصر برقرار خواهد بود و پس از اقامه نماز نیز مراسم مولودی خوانی ادامه خواهد داشت.



وی برگزاری مراسم افتتاحیه چلچراغ را از دیگر برنامه‌های این روز عنوان کرد و گفت: ‌ در این طرح ۴۰ مسجد دراستان انتخاب شده بودند که در این مساجد ۴۰ نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی برپا می‌شود که در روز نیمه شعبان از افتتاح این طرح خواهد بود.



وافی افتتاح مرکز قرآن و عترت مسجد مقدس جمکران، افتتاح مجتمع شهری دیجیتال، رونمایی از سایت GMCU. IR جهت اطلاع رسانی از فعالیت‌های مسجد جمکران و افتتاح بزرگ‌ترین شبکه ارتباط جوانان در کشور را از دیگر برنامه‌های روز نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران عنوان کرد.