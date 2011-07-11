به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه علمی، مشورتی عفاف و حجاب این شهرستان اظهار کرد: با توجه به بررسی عوامل گسترش بدحجابی در جامعه اعضاء کارگروه ضمن تحقیق در شهرستان میزان آسیب پذیری را در هر مورد بررسی کنند.

وی افزود: نتیجه این بررسی ها در کارگروه اعلام شود تا در جلسات شورای فرهنگ عمومی پیرامون موضوحات مطروحه تصمیمات لازم گرفته شود.

معاونت فرمانداری شهرستان چناران افزود: همزمان با روز طرح عفاف و حجاب شهر با نوشته هایی از بزرگان دین در این مورد آذین بندی شود تا جامعه از احدیث بهره مند و به آنها عمل کنند.

منصوری بیان داشت: در شهرجدید گلبهار نیز ضرورت دارد ساماندهی و فرهنگ سازی مناسب برای ترویج فرهنگ حجاب اسلامی انجام شود.

معاون فرمانداری چناران افزود: استقرار مراکز علمی آموزشی تازه تاسیس و نبود نظارت صحیح از سوی مسئولین امر بر وضعیت پوشش دانشجویان این مراکز نباید به یک تهدید فرهنگی برای این شهرستان تبدیل شود.