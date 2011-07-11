130 هزار نفر از بانوان کردستانی عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید منصوری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: 130 هزار نفر از بانوان استان کردستان در قالب های مختلف به عضویت بسیج درآمده اند و در مناسبت های مختلف نیز حضوری قابل توجه دارند.

وی عنوان کرد: این 130 هزار نفر در قالب 13 حوزه مقاومت بسیج خواهران، 11گردان الزهرا و 520 پایگاه مقاومت بسیج خواهران ساماندهی شده اند.

مسئول بسیج خواهران سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود به معرفی اهداف و محوریت فعالیت های بسیج خواهران اشاره کرد و گفت: فعالیت های بسیج در عرصه های فرهنگی، اجتماعی وعلمی است و به عنوان اصلی ترین هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه را دنبال می کند.

منصوری بیان کرد: در این راستا در سه ماه اول سال جاری 66 طرح حلقه صالحین در سطح استان کردستان به اجرا درآمد که در این طرح ها به 60 نفر از خواهران بسیجی به عنوان مربی آموزش های لازم ارائه شد و در راستای اجرایی کردن این طرح در مجموع تاکنون 12 کارگاه آموزشی برگزار شده است.

جشنواره فرهنگ حجاب و عفاف در کردستان برگزار می شود

وی گفت: سازمان بسیج خواهران سپاه بیت المقدس کردستان در راستای ترویج عفاف و حجاب و تقویت این فرهنگ در جامعه اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی در استان کرده است.

منصوری بیان کرد: فراخوان جشنواره در تیر ماه و در موضوعات ادبیات، نشریات، فیلم، تئاتر، عکس، موسقی و سرود منتشر شده است و تاکنون 110 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و طی مراسمی و با رای هیئت داوران از منتخبین تجلیل خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و بهره گیری از قابلیت ها و پتانسیل های موجود، بررسی و شناخت وضع موجود و دستیابی به الگوی مطلوب، شناخت استعداد بسجیان خواهر و تلاش برای تقویت وفاق ملی و انسجام فرهنگی، شناسایی نقاط قوت و ضعف به منظور تقویت و بهرمندی از نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف از طریق ارائه راهکارهای مناسب برای بالا بردن سطح کیفی برنامه های بسیج جامعه زنان استان کردستان اعلام کرد.

