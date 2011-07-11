مشکلات فرایند تولید تا صادرات مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید از تجارت جدا نیست و تولید در هر کشوری به منظور فروش انجام می شود، اظهارداشت: چه این فروش در داخل کشور باشد چه خارج باید با یک سطح کیفی، بازارهای هدف را حفظ کند.

وی انتقال دانش و تکنولوژی به تولید کنندگان و تجار را ضروری دانست و افزود: برخی از تولید‌ کنندگان بدون داشتن دانش کافی از این بخش به سمت تجارت رفته و برخی از تجار نیز به سمت تولید حرکت کرده‌اند و در مسیر کار تولیدی خود نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ اند.

وی بیان داشت: این موضوع نشان‌ دهنده آن است که در صورت ارائه و انتقال این دانش به آنان می ‌توان بسترهای مناسبی برای جذب سرمایه در تولید و جلوگیری از خروج تولید‌ کنندگان از این بخش را فراهم کرد.

میرشکار ادامه داد: صنعتگران و تجار هنگامی موفق خواهند بود که این دو مقوله مهم با یکدیگر پیوند خورده و منافع حاصل از این پیوند برای آنان نیز تامین شود.

وی بیان کرد: این ادغام می تواند سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارت جدید، می ‌توان در بخش تولید با نگاهی صادراتی، فعالیت و برنامه ‌ریزی کرد و در تجارت نیز به تولید محصول به عنوان کالایی ارزشمند نگاه کرد که برای کشور منافع و ارز آوری بیشتری را به ارمغان آورد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر را نویدی ارزشمند در بهبود فرایند تولید و تجارت در کشور دانست و افزود: حقوق مصرف ‌کننده و تولید کننده یکی از اولویت‌های وزارت بازرگانی است.

میرشکار گفت: تولید براساس نیاز مصرف ‌کننده، موجب می‌ شود تا کالای تولید کننده در بازار ماندگارتر و پایدارتر شود و به سمت بازارهای خارجی توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه مصرف ‌کننده باید از تولید رضایت داشته باشد، افزود: باید موضوع مزیت ها، رقابت‌ها، کیفیت فضای کسب و کار را در شرایط جدید لحاظ کرد تا تولید با نیاز، خواست و سلیقه مشتری همخوانی داشته باشد و او را به سمت خرید کالای با کیفیت ایرانی ببرد .

به گفته این مسئول دراین فرایند اصلاح نظام توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است.

میرشکار در خصوص فعالیت سازمان جدید در استان ادامه داد: ساختار کلی این ادغام در استان‌ها هنوز ابلاغ نشده است اما با توجه به اشتراکات کاری بین این دو مجموعه به محض ابلاغ این سیاست‌ها، در استان زمینه اجرای این کار را انجام می ‌دهیم.