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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

فرستادگان قذافی در تل آویو / دیکتاتور خواستار معامله با اسرائیل شد

فرستادگان قذافی در تل آویو / دیکتاتور خواستار معامله با اسرائیل شد

برخی رسانه های خارجی خبر دادند دیکتاتور لیبی برای دفع حملات مخالفان به رژیم صهیونیستی متوسل شده و برای جلب حمایتهای صهیونیستها پیشنهادهایی مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، برخی رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند: هیئتی وابسته به رژیم معمر قذافی ضمن دیدار از سرزمینهای اشغالی از مسئولان اسرائیلی برای توقف حملات ناتو درخواست کمک کرده اند.

این منابع افزودند: این هیئت چهار نفره از سفارت اسرائیل در پاریس ویزای سفر را دریافت کرده اند و چهار روز در اسرائیل اقامت داشته اند و با رهبر حزب کادیما و یک عضو کنیست(پارلمان) اسرائیل دیدار کرده اند.

منابع فوق تاکید کردند: هیئت رژیم لیبی پیشنهاد داده اند که در مقابل متقاعد کردن ناتو برای توقف حملاتش، دارایی های یهودیان در لیبی به تل آویو بازگردانده شود.

شایان ذکر است که انقلابیون لیبی پیشتر اعلام کرده بودند که رژیم معمر قذافی از سلاحهای اسرائیلی علیه آنها استفاده می کند.

کد مطلب 1357105

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