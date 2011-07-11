بی اعتمادی روزافزون انقلابیون به سیاستهای شورای نظامی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در تحلیلی با اشاره به ازسرگیری اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف مصر برای حمایت از انقلاب نوشت : روز جمعه گذشته هزاران نفر به میدان التحریر قاهره آمدند تا نارضایتی خود را از شرایط کشورشان بعد از انقلاب ابراز کنند. این بزرگترین اعتراض مردمی پس از سقوط مبارک بود. در شهرهای دیگر مصر نیز مردم به خیابانها آمده بودند.

مصطفی دسویکی از اعتراض کنندگان در میدان التحریر قاهره اظهار داشت شرایط مصر دیگر قابل تحمل نیست واقعا از زمان سقوط مبارک هیچ چیز تغییر نکرده است. ما باید بمانیم و به حکومت انتقالی و شورای نظامی مصر نشان دهیم که نمی توانند ما را به بازی بگیرند.

دی ولت در ادامه نوشت : سرخوردگی و دلسردی مصریها درباره سیاستهای شورای نظامی مصر در هفته های گذشته افزایش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به حمله نیروهای پلیس به اعتراض کنندگان مصری در هفته های اخیر نوشت : این نشان می دهد که دستگاه پلیس مبارک هنوز پا بر جا است. دستگاه حقوقی مصر نیز بر اساس رضایت و خواست انقلابیون کار نمی کند.

دی ولت در ادامه به سهل انگاری دادگاههای قضایی مصر در محاکمه جنایتکاران و وزیران رژیم سرنگون شده مبارک اشاره کرد و نوشت : بسیاری از مصریها از جمله مصطفی دسویکی بر این عقیده اند که رهبران نظامی در مصر، ظاهرا خود را خواهان اصلاحات نشان می دهند، اما آنها واقعا هیچ تحولی را نمی خواهند .

به این ترتیب آن اعتماد و اطمینانی که در شروع کار نسبت به سیاستهای شورای نظامی مصر وجود داشت روز به روز در بین مردم کمتر می شود. ارتش تنها ستونی از رژیم سابق در مصر است که تا به حال کاملا دست نخورده باقی مانده است.

رهبری نظامی در مصر در دوران انقلاب خود را در کنار اعتراض کنندگان قرار داد و اعلام کرد که خواهان برقراری یک دموکراسی غیر نظامی در مصر است، اما اعمال و رفتارهایی که از خود نشان می دهد بر خلاف حرفهایش است.

دی ولت در بخش دیگری از این مطلب نوشت : از زمان امضای معاهده صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979 ارتش مصر حدود 36 میلیارد دلار از آمریکا دریافت کرده است که پس از اسرائیل، بزرگترین دریافت کننده کمکهای نظامی آمریکاست. به این ترتیب ارتش مصر از نظر سیاسی و اقتصادی قدرتمندترین سازمان این کشور است.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب با اشاره به اختلاف نظرهایی که بین احزاب اسلامی و گروههای مختلف انقلابی در مصر وجود دارد، نوشت : اما همه اعتراض کنندگان در میدان التحریر قاهره، انقلاب و اهداف آن را در اولویت می دانند.

