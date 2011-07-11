بحران مالی در میلان/ جریمه 743 میلیون دلاری برلوسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه فوق اعلام کرده شرکت "فینین‌وست" که مالکیت تیم فوتبال میلان را در اختیار دارد باید به گروه رسانه‌ای "لاریپوبلیکا" با مالکیت "کارلو دو بندتی" مبلغ 560 میلیون یورو (743 میلیون دلار) جریمه بپردازد.

"آدریانو گالیانی"، نایب رئیس باشگاه میلان با ابراز نگرانی از بابت این موضوع اظهار داشت: این موضوع به شدت باشگاه میلان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این رقم به طرز سرسام آوری بالاست. ما تا پیش از این هرگز چنین چیزی را در ایتالیا ندیده بودیم.

برپایه گزارش "تایمز آو ایندیا"، این موضوع می تواند بر روی نقل و انتقالات تابستانی تیم فوتبال میلان تاثیرگذار باشد. گالیانی در ادامه افزود: میلان هنوز در قلب آقای رئیس جای دارد. او این تیم را مثل بچه‌اش دوست دارد. برلوسکونی تیم را در سال 1986 پس از ورشکستگی خریداری کرد و آن را به موفق‌ترین باشگاه جهان تبدیل کرد. مطمئنم او از هیچ کوششی دریغ نمی کند تا مبادا به جایگاه میلان لطمه بخورد.