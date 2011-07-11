تمرینات تیم ملی با حضور 23 بازیکن آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، 23 بازیکنی که به اردوی تیم ملی دعوت می شوند باید تا ساعت 16 روز چهارشنبه 22 تیرماه در هتل المپیک تهران خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

در این مرحله از اردو که به احتمال فراوان در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد، ملی پوشان فوتبال ایران خود را برای دیدار دوستانه با ماداگاسکار و بازی با مالدیو در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 آماده می کنند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که از اتریش برای تماشای دیدار دوستانه مالدیو - هند به "ماله" سفر کرده بود تا فردا به تهران بازمی گردد تا مقدمات برپایی اردوی آماده سازی ملی پوشان را فراهم آورد.

دستیاران کارلوس کی‌روش نیز تا روز چهارشنبه به تهران آمده و از صبح پنجشنبه در مراحل آماده سازی تیم ملی حضور می یابند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای اول و ششم مردادماه سال‌جاری در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل به مصاف مالدیو می رود.